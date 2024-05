Home Apple Watch tinyPod: Hülle macht aus Apple Watch ein neues Gerät

tinyPod: Hülle macht aus Apple Watch ein neues Gerät

Die Apple Watch feiert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag und wenn es nach einigen Fans geht, könnte sie eine noch größere Rolle in Apples Ökosystem spielen. Dieser Meinung ist auch die Firma tinyPod, welche schon bald Zubehör auf den Markt bringen wird, welches die Apple Watch zum iPhone-Ersatz machen soll.

In einer Zeit, in der viele Menschen sich von ihrem Smartphone eingenommen fühlen, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Apfelpage berichtete bereits über den Trend hin zum Dumbphone, tinyPod könnte sich irgendwo dazwischen ansiedeln. Die zum iPhone-Ersatz umfunktionierte Apple Watch kommt nämlich ganz ohne Social Media und Co aus, erfüllt aber die Grundfunktionen eines Smartphones, ohne das Apple Ökosystem verlassen zu müssen.

tinyPod: Mit funktionalem Klickwheel a la iPod

Bisher gibt es nur einen Teaser, im Juni soll das fertige Produkt auf den Markt kommen. Bei tinyPod handelt es sich um eine Silikon-Hülle, die die Apple Watch zu einem iPod-ähnlichen Gerät erweitert. Das Besondere dabei: Es steuert das Display mit einem Klickwheel an, welches wir so tatsächlich noch von den iPods in Erinnerung haben. Beworben wird das Gerät von tinyPod mit den Worten „Reinventing the wheel… a tiny bit“.

Was haltet ihr von der Idee? Findet ihr das Konzept tinyPod spannend? Lassst es uns in den Kommentaren wissen.

