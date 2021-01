Home Daybreak Apple Tim Cook vs. Mark Zuckerberg | eine Milliarde iPhones | Apple Watch als Lebensretter – Daybreak Apple

Guten Morgen! Freitag – fast geschafft! Das Wochenende ruft. Zunächst starten wir aber mit den letzten Nachrichten aus Apple-Land und Umgebung.

Tim Cook und Mark Zuckerberg gehen verbal aufeinander los: Den Auftakt machte eine scharfe Ansage des Facebook-Gründers im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen seines Netzwerks. Apple gehe es überhaupt nicht um die Privatsphäre der Nutzer, man sei nur daran interessiert, der Konkurrenz zu schaden und seinen eigenen Plattformen unfaire Vorteile zu verschaffen. Applechef Tim Cook reagierte umgehend: In ebenso deutlichen Worten, wenn auch mit etwas größer gezogenem Kontext, sprach er in Richtung von Unternehmen, deren Geschäftsmodell wesentlich auf dem Sammeln von Nutzerdaten basiert.

Weltweit werden eine Milliarde iPhones genutzt

Im Rahmen der Quartalszahlen von Apple zu Q1 2021 fielen beiläufig auch verschiedene statistische Kennzahlen ab: So werden laut Apple aktuell rund eine Milliarde iPhones weltweit aktiv verwendet. Die Zahl selbst ist nicht neu, wohl aber eine Nennung seitens Apple.

Wearables laufen weiter prächtig

Ebenfalls hervorragend läuft auch weiterhin das Geschäft mit Wearables: Apple Watch und AirPods waren zuletzt gefragt, wie noch nie. Vor allem die Apple Watch konnte wieder zahlreiche Neukunden für sich begeistern.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp hat eine Änderung in Bezug auf WhatsApp Web eingeführt: In Zukunft sind am iPhone Touch ID oder Face ID nötig, um ein Konto erstmalig mit dem Browser auf dem Desktop zu verknüpfen. Dies soll die Sicherheit der Nutzerkonten erhöhen.

Tesla bringt neue Autos.

Tesla hat neue Auflagen seiner Fahrzeuge vorgestellt, die im Laufe des Jahres auf den Markt rollen werden, hier lest ihr mehr. Der Autobauer hatte ebenfalls unlängst Quartalszahlen vorgelegt. Sie fielen zwar respektabel aus, die Anleger waren aber nicht zufrieden.

Mal wieder war die Apple Watch ein Lebensretter.

Apple Watch-Nutzer leben länger – manchmal. Das zeigte sich erst neulich wieder, als ein Mann in Großbritannien in einen schnell fließenden Fluss stürzte. Er wurde zunächst über einen Kilometer von der Strömung mitgerissen, bevor er sich an einem Baum festklammern und einen Notruf absetzen konnte.

Ich setze jetzt nur noch schöne Grüße ab. Habt einen entspannten Tag.

-----

