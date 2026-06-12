Apple Health und Fitness: Alle Neuerungen unter iOS 27

Auf der WWDC 2026 hat Apple Siri AI und neue Apple Intelligence-Funktionen vorgestellt. Von einem Gesundheits-KI-Coach fehlte dagegen jede Spur. Dennoch gibt es einige Änderungen im Health- und Fitness-Bereich unter iOS 27.

Neues Design der Health-App

Apple Health bekommt teilweise ein neues Design. Unter dem Tab „Suchen“ verwendet Apple nun eine Einteilung in Kacheln anstatt der bisher verwendeten Liste. Neu ist zudem eine vereinfachte Tab-Leiste unten sowie ein Suchfeld oben.

Nährwerte durch Visual Intelligence

Apple hat seine visuelle Intelligenz ausgebaut. Die KI-Funktion kann nun anhand von fotografierte Mahlzeiten herausfinden, welche Nährwerte ihr zu euch nehmt. Dabei nennt Apple keine absoluten Zahlen, sondern weist lediglich darauf hin, ob das Essen stark verarbeitet, proteinreich oder voll mit Zucker ist. Analog zum Schlafindex gibt es eine Skala, in der die Qualität der Nährstoffe von „sehr niedrig“ bis „sehr hoch“ geordnet werden.

Bisher werden die erfassten Daten wohl noch nicht mit der Health-App synchronisiert, aber das kann sich im Laufe des Beta-Zyklus noch ändern.

Verbessertes Tracking des weiblichen Zyklus

Frauen, die ihren Zyklus tracken, bekommen nun Benachrichtigungen, wenn die aufgezeichneten Daten auf die Perimenopause hindeuten. In diesem Bereich machte Apple kürzlich gemeinsam mit der Harvard School of Public Health von sich reden, als sie eine gemeinsame Studie zur Erforschung der Menopause anhand von Apple Watch-Daten veröffentlichten.

Analog dazu gibt es für Apple Fitness+ ein neues Sport-Programm, das auf den Namen „Strong Through Menopause“ hört.

Performance-Boost

Sämtliche Betriebssysteme sollen schneller laden und davon profitiert auch Apple Health. Die App soll unter iOS 27 spürbar schneller synchronisieren. Dieser Performance-Boost betrifft auch die Fitness-App. Workouts, die eine Strecke aufzeichnen, werden künftig genauere Routen und Entfernungen bieten. Zudem synchronisiert die Schrittzahl künftig automatisch zwischen der Fitness- und Health-App.

GymKit für iPhone

Dank GymKit lässt sich die Apple Watch mit kompatiblen Fitnessgeräten synchronisieren. In iOS 27 geht das auch mit iPhone. Damit werden der Kalorienumsatz, Distanzen, Geschwindigkeit, Steigung und Tempo aufgezeichnet und synchronisiert.