Eine Milliarde iPhones in Gebrauch: Updatebereitschaft klettert auf Rekordhoch

Die Upgrade-Freudigkeit der iPhone-Nutzer hat im letzten Quartal ebenfalls neue Höhen erklommen: Nie zuvor haben so viele Nutzer binnen eines Quartals ein neues iPhone gekauft, freute sich Tim Cook im Conference Call. Insgesamt werden nun mehr als eine Milliarde iPhones weltweit genutzt.

Apples Quartalszahlen waren wieder rekordverdächtig: Hier nachzulesen, stiegen Umsatz und Gewinn deutlich stärker, als im Vorfeld von Analysten erwartet. Im Anschluss folgte der Conference Call, in dem Cook und Co. etwas detaillierter auf die Entwicklung des Unternehmens eingingen. Darin sprach Tim Cook auch die Verkäufe des iPhones an. Konkrete Verkaufszahlen veröffentlicht Apple schon seit Jahren nicht mehr, dennoch verzichtet man nicht darauf, wo immer möglich einzelne Highlights der Absatzentwicklung zu betonen. Eins davon war, dass das sogenannte Update-Fenster aktuell weit offen steht, wie auch schon verschiedentlich Analysten ausführten. Nie zuvor kauften so viele iPhone-Nutzer binnen eines Quartals ein neues Modell, hob Cook hervor.

Die starke Nachfrage wurde insbesondere vom iPhone 12 ausgelöst, mit den vier neuen Modellen brachte Apple nicht nur erstmals in allen neuen Top-iPhones ein OLED-Display, sondern führte auch 5G ein – spät, aber offenbar nicht zu spät.

Insgesamt habe Apple jetzt die Marke von rund einer Milliarde weltweit aktiv genutzter iPhones überschritten, im Jahr 2019 ging man von weltweit rund 900 Millionen aktiv genutzten Geräten aus. Die Milliarde wurde zuvor auch bereits in Schätzungen von Beobachtern genannt.

Insgesamt werden weltweit aktuell rund 1,65 Milliarden Geräte von Apple verwendet.

