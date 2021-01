WhatsApp Web: Einrichtung in Zukunft nur mit Face ID oder Touch ID

WhatsApp bringt eine Änderung für die Nutzung von WhatsApp Web. Um seinen WhatsApp-Account mit einem Computer zu verbinden, muss in Zukunft eine Autorisierung über Face ID oder Touch ID erfolgen, so soll die Sicherheit der Nutzerkonten erhöht werden. Bis jetzt erfolgt die Verknüpfung mittels eines QR-Codes.

WhatsApp hat damit begonnen, eine Änderung in Zusammenhang mit der Nutzung von WhatsApp Web anzuwenden. Diese betrifft die einmalige Einrichtung der Nutzung an einem Computer. Die Browserversion von WhatsApp oder Desktop-Apps, die im Kern ebenfalls auf ihr basieren, wird im Gegensatz zu konkurrierenden Diensten nicht mittels Eingabe von Nutzernamen und Passwort vorgenommen, da es solche klassischen Anmeldedaten für WhatsApp noch immer nicht gibt. Stattdessen dient das Smartphone als Delay für alle ein- und ausgehenden Nachrichten und die Verknüpfung basierte bis jetzt auf einem QR-Code. WhatsApp Web war auch immer wieder Quelle von Sicherheitsproblemen des Messengers.

In Zukunft muss die Verknüpfung von WhatsApp mit dem Browser Face ID oder Touch ID verwendet werden. Diese Neuerung wird am iPhone unter iOS 14 standardmäßig voreingestellt, sie wird ab heute Stück für Stück ausgerollt.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021