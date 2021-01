Home Hardware Tesla zeigt Model-S-Redesign mit neuem Lenkrad und mehr

Während die Gerüchte um ein Apple Car nicht abschwellen, zündet E-Auto-Pionier Tesla die nächste Stufe. Für das Model S und Model X hat Elon Musk gestern außer den Quartalszahlen ein neues Innenleben präsentiert. Es ist das erste große Redesign des Interiors und es soll schon gleich in den Verkauf gehen.

Das Aussehen ist dabei angelehnt an das Model 3, mit dem breiten Bildschirm in der Mitte, während ein vollkommen neues Lenkrad den Fahrersessel ziert. Dieses erinnert eher an jene Modelle, mit denen die Formel-1-Autos ausgestattet sind. Reduziert wurden außerdem die Knöpfe, die meisten sind dafür jetzt mit Force-Touch-Effekt ausgestattet.

Übrigens: Tesla hat gestern wie Apple seine Quartalszahlen verkündet. Mit 10,7 Milliarden Dollar Umsatz, übertraf man die Prognosen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Dollar (Non-GAAP) jedoch niedriger als erwartet.

Zurück zum Redesign: Der Bildschirm ist etwas größer als jener im Model 3 und kann nach rechts und links geschwenkt werden.

Details zum Redesign

Einige weiteren Features des Redesigns hat Electrek exklusiv herausgefunden:

Neue Sitze hinten + Mittelkonsole auch hinten mit Ladepad für kabelloses Laden

Neues Modell Plaid+ fährt nun über 840km weit (US-Werte)

KI statt Knöpfe: Lenkrad soll selber Blinker setzen, richtigen Gang wählen etc.

Eigenes Display samt Touchscreen für die Rückbank

Neue Kameras im Auto selber

Neue Reifen, Chrome-Veredelungen, Getränkehalter

Zudem werden neue Batterien verbaut, die noch effizienter sein sollen. Allerdings kommen nicht die 4680-Zellen zum Einsatz, die man auf dem Battery Day letztes Jahr vorgestellt hat. Diese sollen dann auch im Tesla-LKW verbaut sein. Nicht einmal die 2170-Zellen stecken drinnen, sondern immer noch die 18650er. Allerdings kommt die neuste Chemie-Mischung zum Einsatz.

Das soll es aber auch schon gewesen sein mit dem Tellerrandblick. Wer sich im Detail für Tesla-Neuigkeiten interessiert, kann gerne bei Electrek vorbeischauen. Empfehlenswert ist in Deutschland immer noch das Teslamag!

Was ist eure Meinung zum Redesign? ;)

