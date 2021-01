Home Apps Corona-Warn-App: Update bringt Infektionsstatistik in die App

Die Corona-Warn-App hat das bereits angekündigte nächste Update erhalten. Version 1.11.0 der App liefert den Nutzern nun die bekannten Daten des Elends tagesaktuell. Außerdem wird nun auch angezeigt, wie viele Nutzer ihr positives Testergebnis bereits über die App eingetragen haben.

Das nächste Update für die Corona-Warn-App (Affiliate-Link) ist inzwischen eingetroffen, die Entwickler von SAP und Deutscher Telekom hatten die Aktualisierung bereits angekündigt. Das Update bringt nun zusätzliche statistische Kennzahlen in die App. Es sind die Daten, die alle Bundesbürger seit Beginn der Pandemie jeden Morgen in der Zeitung und an vielen weiteren Orten zu sehen bekommen: Tägliche Infektionszahlen, R-Wert, sowie die 7-Tage-Inzidenz. Außerdem zeigt die App nun an, wie viele Nutzer bereits ein positives Testergebnis über die App geteilt haben, hier liegt nämlich die große Schwäche der App: Diese Zahl ist bei rund 25 Millionen Downloads noch immer viel zu wenig, um die App zu einem effektiven Werkzeug zur Pandemiebekämpfung zu machen.

Indes wird weiter auf neue Funktionen verzichtet, die verschiedentlich diskutiert wurden, wie etwa die Möglichkeit, sich beim Besuch einer Lokalität über die App dort ein- und auszutragen.

Neuerungen im Detail

Diese Notizen fügt das Entwicklerteam seinem jüngsten Update bei:

Mit diesem Update stellen wir Ihnen Fehlerbehebungen, Verbesserungen in der Barrierefreiheit sowie Anpassungen in den App-Texten zur Verfügung.

Darüber hinaus stehen Ihnen in der App nun die folgenden Informationen zur Verfügung:

– Anzahl bestätigter Neuinfektionen

– Anzahl warnender Personen

– 7-Tage-Inzidenz-Wert

– 7-Tage-R-Wert

