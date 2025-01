Home Sonstiges Teurer: Wieder einmal dreht Netflix an der Preisschraube

Teurer: Wieder einmal dreht Netflix an der Preisschraube

Streaming ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, wenngleich sich Dienste wie Prime Video und Netflix dem linearen Fernsehen immer weiter angleichen. Neben der wöchentlichen Veröffentlichung von neuen Serienfolgen sind auch die sogenannten Trash-TV-Formate auf dem Vormarsch. Dennoch konnte Netflix für das zurückliegende Quartal beeindruckende Zahlen vermelden. Zum Dank dafür dreht der Anbieter an der Preisschraube.

Höchster Abonnentenzuwachs in einem Quartal

Laut eigenen Angaben konnte man im vorangegangenen Quartal 19 Millionen neue Abonnenten gewinnen, was dem höchsten Quartalsumsatz diesbezüglich entspricht. Netflix kommt somit auch über 301 Millionen Abonnenten weltweit, wie aus den gestern veröffentlichten Quartalszahlen hervorgeht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 10,2 Milli­arden Dollar. Der Gewinn stei­gerte sich von 938 Millionen Dollar im vierten Quartal 2023 auf 1,87 Milli­arden Dollar im gleichen Zeitraum des vergan­genen Jahres. Zum Dank dafür wird es eine direkte Preissteigerung geben.

Premiumabo kostet nun 24,99 US-Dollar

Die Preiserhöhung ist dabei fix und wird in den USA, Kanada und Portugal direkt umgesetzt. Und dieses Mal passt Netflix den Preis für alle drei Tarifstufen an und das Ganze schlüsselt sich wie folgt auf:

Standard-Abo: Von 15,49 US-Dollar auf 17,99 US-Dollar (Preiserhöhung von 2,50 US-Dollar pro Monat)

Basis-Abo mit Werbung: Von 6,99 US-Dollar pro Monat auf 7,99 US-Dollar(Preiserhöhung von 1 US-Dollar pro Monat)

Premium-Abo: Von 22,99 US-Dollar auf 24,99 US-Dollar

In Deutschland werden aktuell noch 19,99 Euro für das Premiumabo berechnet, der werbefinanzierte Tarif kostet 4,99 Euro. Doch dies dürfte sich zeitnahe ändern, denn die Preiserhöhungen greifen auch in Portugal. Für uns ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Preise auch in Deutschland und Österreich angehoben werden.

