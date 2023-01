Home iPhone Teurer: Fürs iPhone 15 Pro müsst ihr länger sparen

Das iPhone ist aktuell so teuer wie nie, doch es soll noch teurer werden: Apple werde die Preise für das iPhone 15 weiter anheben, behauptet zuletzt ein Leak aus anonymer Quelle. Völlig abwegig ist das leider nicht.

Apples iPhone 14 greift dem Kunden richtig tief in die Tasche. Vor allem die Pro-Modelle kommen teuer, der Unmut ist groß. Dennoch werden die Geräte weiter stark nachgefragt, zumindest teilweise: Vor allem die iPhone 14 Pro-Modelle sind beim Kunden trotz der hohen Preise weiter gefragt.

Eine gute Gelegenheit, die Preise weiter anzuziehen? Ein Leak behauptete zuletzt genau das: Die Quelle ist eher unbekannt und hat keine verlässliche Trefferhistorie, die Behauptung klingt aber dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen.

Das iPhone 15 Pro soll teurer werden

Danach werde Apple den Preis für das iPhone 15 Pro und das mutmaßliche iPhone 15 Ultra deutlich anheben, um damit einen größeren Abstand zum iPhone 15 Plus zu schaffen. Dieses Modell wird der Nachfolger des aktuellen iPhone 14 Plus, das weitgehend glücklos am Markt vor sich hin vegetiert.

Apple könnte durch einen größeren Preisabstand noch deutlicher machen, dass das iPhone 15 Pro das attraktivste Modell ist. Zugleich geht man aber auch davon aus, dass auch die günstigeren Standardmodelle aufgewertet werden sollen. Wie ihr etwa hier lesen könnt, wird derzeit erwartet, dass das iPhone 15 / iPhone 15 Plus mit der 48 Megapixel-Kamera ausgestattet werden sollen, die im letzten Herbst erstmals im iPhone 14 Pro Einzug gehalten hatte. Das würde das Standardmodell bei Käufern möglicherweise erheblich beliebter machen.

