iPhone 15 / iPhone 15 Plus: Apple lässt 48-MP-Kamera für Basismodell springen

Mit dem iPhone 15 wird Apple seine Strategie der Diversifizierung wohl weiter fortsetzen. Die Top-Features gibt es nur im teuersten Pro-Modell, das vielleicht auch Ultra heißen wird. Allerdings, Teile der Kameraverbesserungen im aktuellen iPhone 14 Pro sollen auch die günstigeren Modelle von 2023 erhalten.

Wie sehr wird Apple wohl im kommenden iPhone-Portfolio die neuesten Features den aller teuersten iPhone-Modellen vorbehalten? Titanhülle und Periskop-Kamera gibt es so ziemlich sicher nur fürs iPhone 15 Ultra, allerdings, auch das günstigere Standardmodell wird wohl einige Kaufgründe erhalten.

Apple wird dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus zumindest die 48 Megapixel-Kamera mitgeben, die aktuell am iPhone nur im iPhone 14 Pro-Modell verfügbar ist, das prognostiziert der Analyst Jeff Pu aus Hongkong in einer aktuellen Notiz für Investoren.

Tele-Linse und LIDAr bleiben dem Pro-Modell vorbehalten

Damit erhält auch das iPhone 15 / Plus eine Kamera mit zeitgemäßer Ausstattung. Zeitgemäß soll auch der USB-C-Anschluss sein, den alle neuen iPhone 15-Modelle erhalten. Ob Apple hier Unterschiede bei der Geschwindigkeit machen wird, muss sich noch zeigen. Die Kamera-Upgrades könnten dazu beitragen, deie Verkaufszahlen der Basismodelle zu stützen, die zuletzt dem Vernehmen nach alles andere als zufriedenstellend für Apple ausgefallen sind.

Das iPhone 15 / Plus soll allerdings nach wie vor nicht mit einem Tele-Objektiv und auch nicht mit einem LIDAr-Sensor ausgestattet sein, diese Features gibt es ebenso nur im iPhone 15 Pro, wie den neuen A17 Bionic-Chip.

Angetrieben werden soll das neue Basismodell vom Top-Chip dieses Lineups, dem A16. Diese Praxis dürfte Apple in Zukunft beibehalten. In einer weiteren Meldung lest ihr, welche Verbesserungen Apple für das iPhone 15 Ultra vorbereiten könnte.

