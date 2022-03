Home Daybreak Apple Spannung vor Apple-Event | Dark-Mode für Safari? | MacBook Pro 2022 Leaks – Daybreak Apple

Guten Morgen an alle Apfelpage-Leser! Ein Apple-Event wird derzeit heißt erwartet und Siri lässt die Spannung davor noch einmal steigen. Außerdem deutet sich eine Dark-Mode-Unterstützung für Safari an und es gibt Leaks zum MacBook Pro 2022. Die Neuigkeiten zum Start in den Tag.

„Hey Siri, was wird auf dem Apple-Event vorgestellt?“

Diese Frage stellen seit Kurzem einige dem Sprachassistenten von Apple. Das hat den Hintergrund, dass wir eine Keynote erwarten und Siri in der Vergangenheit bereits einmal das Datum vorab ausplauderte. Dieses Mal schob Apple dem ganzen einen Riegel vor, man bekommt nur gesagt, dass man sich noch gedulden müsse. Mittlerweile muss man ohnehin hinterfragen, ob überhaupt noch ein Event in baldiger Zukunft stattfinden wird. Immerhin werden Einladungen immer eine Woche im Voraus gesendet, wobei diese Frist für die vermutete Vorstellung am 8. März gestern ablief.

Kommt ein Dark-Mode für Webseiten in Safari?

Der systemweite Dunkelmodus von iOS, iPadOS und macOS wirkt sich schon auf fast alle erhältlichen Apps und Programme aus, nur auf Webseiten noch nicht. Will man aktuell trotzdem, dass auch Internetseiten den Dunkelmodus nutzen, muss man auf Safari-Erweiterungen, zu denen mitunter die App Noir gehört, zurückgreifen. Nun deutet sich an, dass eine solche Funktionalität bald mit Safari mitgeliefert wird. Entsprechende Hinweise wurden im Code von WebKit, was das hinter Safari steckende Framework ist, aufgespürt. Ob die Neuerung bereits mit iOS 15.4 und Co kommt, wird sich zeigen.

Das kann man vom MacBook Pro 2022 erwarten

Aus den aktuellen Gerüchten geht hervor, dass Apple auch noch ein Update für das MacBook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm hat. Dieses könnte das Unternehmen als Einsteiger-Laptop im Lineup neben dem MacBook Air platzieren. Es soll mit dem neuesten M-Chip, vermutlich dem M2 mit acht Rechenkernen und zehn Grafikkernen, sowie 32 Gigabyte Arbeitsspeicher kommen. Das wäre doppelt so viel RAM verglichen mit dem aktuellen 13-Zöller. Beim Bildschirm soll es sich um ein Mini-LED-Display handeln.

Kurz notiert

Neue Farben für das Sport Strap von Nomad

Mit dem Sport Strap für die Apple Watch hat Nomad schon länger eine Alternative zu Apples Bändern im Angebot. Dieses gibt es jetzt in neuen Farben.

Sonos Roam SL enthüllt

Auch neu ist der Roam SL von Sonos. Das ist eine Variante des bereits bekannten Roam, welche ohne Google Assistant und Alexa, dafür mit einem günstigeren Preis, kommt.

Netflix will russisches Staatsfernsehen nicht ausstrahlen

Aufgrund eines russischen Gesetzes müssen Streaming-Dienste ab einer gewissen Größe lokale Sender ausstrahlen. Auch Netflix wurde nun dazu aufgefordert, will dem laut Medienberichten aber nicht nachkommen.

Das war es von unserer Seite an diesem Morgen. Wir wünschen euch einen angenehmen Mittwoch!

