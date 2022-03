Home Betriebssystem Dunkelmodus für einzelne Webseiten: Safari bekommt demnächst neue Funktionen

Dunkelmodus für einzelne Webseiten: Safari bekommt demnächst neue Funktionen

Safari erhält mit einem kommenden Update an iPhone und iPad wohl einige neue Funktionen. Dazu zählt auch die Möglichkeit, den Dunkelmodus für einzelne Webseiten dauerhaft zu aktivieren, die entsprechenden Änderungen wurden zuletzt in den WebKit-Unterbau von Safari eingearbeitet.

Apple wird mit einem der kommenden Updates für Safari einige neue Funktionen für den Browser auf iPhone und iPad bringen, darauf deuten jüngste Änderungen hin, die im Code von WebKit vorgenommen wurden.

WebKit ist die Engine, auf der Safari basiert. Am iPhone und iPad ist WebKit zudem für alle Browser vorgeschrieben, weshalb Änderungen sich dort auch stets auf die Versionen von Chrome oder anderen Browsern auswirken.

Nun hat 9to5Mac im Code von WebKit auf Github entdeckt, dass Apple unter anderem plant, den Dunkelmodus in Safari zu erweitern. Der lässt sich bis jetzt systemweit einstellen, in Safari sind in Bälde noch spezifischere Einstellungen möglich. So kann etwa für einzelne Webseiten eingestellt werden, dass sie immer im Dunkelmodus laden, auch wenn dieser systemweit deaktiviert ist.

Weitere Website-basierte Einstellungen kommen

Eine weitere Einstellung kann ebenfalls auf Website-Basis gesetzt werden. Hier können Nutzer Websites unter iOS und am Mac erlauben oder verbieten, Popups anzuzeigen, die wie Systemdialoge gestaltet sind. Auch soll es eine allgemeine Verwaltung für die Cookie-Warnungen geben, die vor allem die EU inzwischen zur Kunstform erhoben hat.

Ob diese Neuerungen schon mit dem Update auf iOS 15.4 und iPadOS 15.4 ausgerollt werden, ist fraglich. Änderungen und Neuerungen bei WebKit laufen den Funktionsupdates der Apple-Systeme immer weit voraus. Ebenfalls für ein weiteres Update geplant ist die Einführung von Push-Nachrichten für Web-Apps, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Auch hier ist unklar, wann diese Funktionalität kommen wird.

