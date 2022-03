Home Hardware Sonos Roam SL: Abgespeckte Variante des Roam vorgestellt

Sonos Roam SL: Abgespeckte Variante des Roam vorgestellt

Wer auf Multirooming setzt, kommt um den Namen Sonos kaum herum. Doch dank des Sonos Roam haben die Amerikaner auch den Sprung aus dem Wohnzimmer heraus geschafft. Nun schiebt man eine abgespeckte Variante nach.

Sonos Roam SL

Mit dem Sonos Roam SL fährt der Hersteller die gleiche Strategie, wie mit dem Sonos One. So unterscheiden sich der Sonos Roam und der Roam SL lediglich in einem kleinen Detail: Der SL verzichtet ebenfalls auf ein Mikrofon. Ansonsten handelt es sich auch beim Roam SL um einen akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher mit integrierter WLAN-Funktion. Damit kann sich der Lautsprecher in den eigenen vier Wänden in das bestehende Sonos-Setup einklinken.

Irritierende Preisgestaltung

Aufgrund des gesparten Mikrofons stehen die Sprachassistenten nicht zur Verfügung, was sich in der Preisgestaltung aber nicht bemerkbar macht. Für den Sonos Roam SL verlangt der Hersteller 179 Euro und wer sich nun wundert, der hat den richtigen Riecher. Genau das war auch der Preis, welchen das Unternehmen bis zum Sommer 2021 für den Roam verlangte. Ab Juli 2021 erhöhte Sonos den Preis für den Lautsprecher, Apfelpage berichtete, auf 199,00 Euro.

Verfügbarkeit

Der neue Sonos Roam SL kann ab sofort über Sonos.com in den beiden Farben Schwarz oder Weiß vorbestellt werden. Der Preis liegt, wie erwähnt, bei 179 Euro und die Auslieferung soll ab dem 15. März 2022 erfolgen. Wer wissen will, wie das Teil klingt, liest sich hier den Testbericht zum Roam durch. Aufgrund der zu knappen Preisdifferenz empfehlen wir eher den Roam, der bei Amazon zusammen gerade mit der Ladeschale für 199,00 Euro im Angebot ist:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!