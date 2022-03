Home Apple Russland: Apple stoppt Verkäufe im Online Store

Der russische Apple Online Store nimmt keine Bestellungen mehr an. Apple zeigt allen kaufinteressierten Kunden nun, dass derzeit keine Lieferungen mehr möglich sind. In der letzten Woche hatte die ukrainische Regierung einen Apell unter anderem in Richtung Apple gerichtet, es ist aber unklar, ob der heutige Schritt als Reaktion darauf erfolgte.

Apple hat den Betrieb seines Apple Store Russland eingeschränkt. Kunden, die den Online Store (Affiliate-Link) besuchen, können keine Käufe mehr abschließen. Beim Versuch, Produkte zum Warenkorb hinzuzufügen, erhalten die Verbraucher eine Fehlermeldung, in der es heißt, dass die Lieferung aktuell nicht verfügbar ist. iPhones, iPads, Macs und andere Produkte Apples lassen sich von russischen Kundenzumindest also vorerst nicht mehr bei Apple beziehen.

Die Ukraine appellierte an Apple, den Verkauf zu stoppen

In der vergangenen Woche appellierte der stellvertretende Premierminister der Ukraine Mykhailo Fedorov an Apple und Tim Cook, den Verkauf an russische Kunden einzustellen. In einem Brief an den Apple-CEO erklärte der Politiker, man hoffe, ein solcher Schritt werde bei der russischen Bevölkerung die Motivation wecken, gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Tim Cook zeigte sich zuletzt tief besorgt über den Krieg in Europa, Apfelpage.de berichtete.

Apple stoppt allerdings in verschiedenen Situationen den Verkauf in lokalen Online-Filialen seines Apple Stores. Zuletzt war das aufgrund der Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei der Fall, Apfelpage.de berichtete.

