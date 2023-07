Home Apple Siri GPT: Apple will eigene KI entwickeln

Siri GPT: Apple will eigene KI entwickeln

Apple möchte der rasanten Entwicklung der KI-Sprachmodelle offenbar nicht mehr tatenlos folgen. Der iPhone-Konzern unternimmt erste eigene substanzielle Schritte zur Entwicklung eines ChatGPT-Konkurrenten. Intern wird das Projekt auch Apple GPT genannt.

Die letzten Monate waren eine unangenehme Überraschung für viele Tech-Giganten. Mehr oder weniger überraschend verschaffte sich Microsoft mit der engen Partnerschaft mit OpenAI einen uneinholbar wirkenden Vorsprung auf dem Gebiet der praxisreifen Sprachmodelle, die sich nun in immer mehr Microsoft-Produkten finden.

Selbst Suchmaschinen-Großmeister Google kann mit Bard nur eine bestenfalls halbfertige Konkurrenz dagegen setzen, Apfelpage.de berichtete. Amazon und vor allem Apple sind gänzlich außen vor, doch Apple will das offenbar perspektivisch ändern.

Kommt Entwicklung in Apples KI-Initiative voran?

Tatsächlich hat Apple damit begonnen, an eigenen KI-Tools zu arbeiten, berichtet Mark Gurman von Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind.

Derzeit ist ein internes Tool im Einsatz, das von einigen Mitarbeitern auch Apple GPT genannt wird. Es basiert auf einem Framework namens „Ajax“, das Apple seit letztem Jahr nutzt, um verschiedene Machine Learning-Technologien zusammenzuführen. Das Tool kann bereits Texte anhand der zuvor trainierten Daten zusammenfassen und darf von Mitarbeitern bei der Entwicklung von Teillösungen eingesetzt werden, seine Nutzung unterliegt aber gesonderten Genehmigungserfordernissen.

Dieses Tool wird die Öffentlichkeit auch nicht erreichen, so die Quellen von Gurman. Viel mehr soll es als Grundlage für Apples Arbeit an eigenen, großen Sprachmodellen dienen.

Apple hatte auch Partnerschaft mit OpenAI im Sinn

Tatsächlich hatte Apple auch erwogen, seinerseits eine Kooperation mit OpenAI einzugehen und eventuell dessen Lösung zu lizenzieren, entsprechende Gespräche seien geführt worden. Wieso es nicht dazu kam, ist zwar nicht konkret bekannt, doch dürften Datenschutzbedenken hier eine maßgebliche Rolle gespielt haben.

2024 große KI-Ankündigung von Apple?

Doch möglicherweise soll in nächster Zeit doch etwas vorangehen bei Apple. Gurman rechnet damit, dass Apple schon 2024 eine große Ankündigung in Sachen KI machen wird.

Was diese dann beinhaltet, ist allerdings noch völlig offen, so steht es in den Sternen, ob Apple dann den großen Wurf für Siri ankündigen kann.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!