Siri gestört, Probleme etwa am HomePod, bei euch auch? [Update]

Siri macht bei einigen Nutzern aktuell Probleme. Erste Störungen stellten sich Berichten nach bereits vor einigen Stunden ein, allerdings sind wohl nur wenige Nutzer von dem Problem betroffen. Wie sieht es bei euch aus?

Update

Die hernach beschriebenen Probleme treten inzwischen auch auf Geräten in der Redaktion und auf einigen Geräten unserer Leser auf.

Aktuell kommt es offenbar zu einigen Störungen und Problemen bei der Nutzung von Siri. Seit einigen Stunden mehren sich die Berichte und Schilderungen über Ausfälle in Zusammenhang mit der Nutzung von Apples digitaler Assistentin. Die Klagen sammeln sich etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Danach können zahlreiche Nutzer aktuell nicht oder nur eingeschränkt auf Siri zugreifen. Apple hat bis jetzt auf seiner Seitezum Systemstatus noch keine Meldung über ein Problem mit Siri veröffentlicht.

Es wurden Probleme mit Siri am HomePod beobachtet

In der Redaktion konnten wir adhoc auf dem iPhone keine Probleme mit Siri beobachten, allerdings kommt es in einem Fall zu Problemen bei der Nutzung von Siri an einem HomePod. Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass wohl nur ein kleiner Teil der Nutzer die Probleme mit Siri erfahren.

Wie sieht es bei euch aus: Funktioniert Apples Assistentin oder habt ihr im Moment auch Probleme?

