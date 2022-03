Home Apfelplausch Sieht so das iPhone 14 aus? | Diese Macs kommen 2022 | Interview mit Akkuexperten von „AlDente“ – JETZT im Apfelplausch!

Sieht so das iPhone 14 aus? | Diese Macs kommen 2022 | Interview mit Akkuexperten von „AlDente“ – JETZT im Apfelplausch!

Wieso gehen Akkus eigentlich im Laufe der Zeit kaputt? Ja, tatsächlich: Wir haben einen Battery-Guy besorgt – eigentlich sogar zwei. Denen stellen wir ein paar Fragen zu Smartphone-Akkus. Außerdem sprechen wir über das iPhone 14 und diverse neue Macs, die eventuell bald kommen – oder auch nicht.

Zu Beginn aber wollen wir natürlich wie üblich auf einige Briefe von euch eingehen. Auf einige Zuschriften gehen wir dann im Verlauf der Sendung ein.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:05:00: Hörerpost: Großer iMac 2022 | iPhone SE 2024 und mehr | Mac Studio als Server?

Hörerpost: Großer iMac 2022 | iPhone SE 2024 und mehr | Mac Studio als Server? 00:19:30: iPhone 14-Leaks: Steht das Design jetzt fest?

iPhone 14-Leaks: Steht das Design jetzt fest? 00:40:00: Sponsor: Interview mit Akkuexperte von AlDente (App für besseren Mac-Akku)

00:58:30: Mac-Gerüchte und M2-News für 2022: Das kommt auf uns zu

Mac-Gerüchte und M2-News für 2022: Das kommt auf uns zu 01:16:45: News und Gerüchte der Woche: AirPods, Apple Watch und iPad

SPONSOR Aldente

Mit AlDente bekommt ihr ein kostenloses Tool für euren Mac, das die Ladezyklen und damit Batteriegesundheit eures MacBooks verbessert. Ihr habt viele Einstellungsmöglichkeiten und könnt manuell in den Ladevorgang eures Macs eingreifen. Mit den Pro-Features könnt ihr sogar neue Kalibrierungen und den Sailing Mode nutzen. Mehr dazu im Apfelplausch. Hier geht es zum kostenlosen Download:

→ Zu AlDente: Kostenloses Mac-Tool für gesünderen Akku

Wie sieht das iPhone 14 aus?

Eine Frage, die zwar so sinnlos, wie akademisch ist, die sich aber dennoch aktuell schon stellt: Wie sieht das iPhone 14 Pro aus? Es sieht… Nun, Lukas bricht sich einen ab, die Bezeichnung des möglichen neuen Designs auszusprechen. Dennoch, es könnte wohl schlimmer kommen als das hier, oder? Notch-Fans sollten übrigens zur Basisversion des iPhone 14 greifen.

Mac-Gerüchte

Welche neuen MacBooks präsentiert Apple in diesem Jahr noch? Ein neues MacBook Air wird zumindest erwartet, aber auch ein neues MacBook Pro, das gar nicht so Pro sein soll, soll noch kommen – was sagt man dazu?

Die neuen MacBooks kommen wohl mit dem M2-Chip und der wird kleiner.

Der große iMac wurde unterdessen abgekündigt – oder doch nicht? Völliges Rätselraten herrscht hier, die Zeit wird es zeigen müssen.

Was war da sonst noch?

Zum Schluss gehen wir noch auf diverse Kleinigkeiten ein, etwa die Frage, wie man in Zukunft eine hängen gebliebene Apple Watch wieder in Schwung bringt.

Und ach ja, Phil Schiller und Eddy Cue wollten eigentlich keinen so guten Datenschutz, wie Apple ihn jetzt bietet. Geld verdienen war ihnen wichtiger. Hab ich schon mal gesagt, dass ich eigentlich für Planwirtschaft bin?

Damit darf ich euch wiederum viel Spaß beim Hören wünschen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!