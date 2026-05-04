iOS 26.5 und Co. als Release Candidate verfügbar

Apple hat gerade eben iOS 26.5 und iPadOS 26.5 als Release Candidate für Entwickler bereitgestellt. Auch die übrigen RC-Versionen der kommenden Updates sind jetzt verfügbar. Die finalen Varianten der Aktualisierungen werden in Kürze erwartet.



Apple hat heute Abend iOS 26.5 und iPadOS 26.5 als Release Candidate zum Download für Entwickler zur Verfügung gestellt. Das Update kann wie üblich in den Einstellungen direkt am Gerät geladen werden.

iOS 26.5 legt den Grundstein für Werbung in Apple Karten, bringt womöglich auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS auf den Weg und umfasst einige Verbesserungen für die Kompatibilität mit Zubehör von Drittherstellern in Europa.

Auch weitere Updates als RC erschienen

Darüber hinaus sind nun auch macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 und visionOS 26.5 als Release Candidate verfügbar.

Die Aktualisierungen werden in wenigen Tagen, mutmaßlich kommenden Montag, für alle Nutzer in ihrer finalen Version zum Download zur Verfügung stehen, sofern sich keine größeren Probleme in den PCs mehr zeigen.