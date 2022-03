Home Featured Absage: Apple plant keinen neuen großen iMac mehr

Absage: Apple plant keinen neuen großen iMac mehr

Bringt Apple später noch einen weiteren großen iMac? Darüber herrscht aktuell noch Unklarheit. Einige Quellen haben sich hier bereits festgelegt: Keinen neuen iMac werden wir sehen, heißt es von dort.

Apple hat vor kurzem einen neuen Desktop-Mac vorgestellt und in diesem Zuge den Verkauf des großen iMac eingestellt. Viele Kunden warteten bereits auf einen neuen, modernen großen iMac und wurden enttäuscht. Die fragen sich jetzt: Kommt da noch was?

Nein, da kommt nichts, sagen zumindest Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, im Gespräch mit der Seite 9to5Mac. Es sind die selben Quellen, die vor kurzem zutreffend den Start von Mac Studio und Studio Display vorhergesagt haben, sie sind daher als durchaus treffsicher zu sehen. Apple habe aktuell nicht die Absicht, einen neuen, großen Highend-iMac auf den Markt zu bringen, werden sie von der Seite zitiert.

Ein möglicher neuer kleiner iMac im kommenden Jahr

Apple wurde schon zuvor unterstellt, nun dazu übergehen zu wollen, Pro-Kunden, die einen großen iMac-Bildschirm wünschten, das Bundle aus Mac Studio und Studio Display zu empfehlen. Diese wären dann allerdings mit deutlich über 3.500 Euro für ihre Arbeitsplatzausstattung dabei. Allenfalls der kleine iMac werde noch einmal neu aufgelegt, heißt es.

Der 24 Zoll-iMac werde im Laufe des nächsten Jahres ein weiteres Update erhalten, so die Quellen. Hier werde Apple aber auch nicht auf einen Highend-Apple Silicon-Chip setzen, sondern einen Nachfolger des M2 nutzen, der eher auf Effizienz ausgelegt ist. Der 24 Zoll-iMac läuft mit Apples M1-Chip, dessen Nachfolger, der M2, wird wohl im Laufe dieses Jahres in diverse Mac-Modelle einziehen. In dieser Meldung haben wir zusammengefasst, was seit kurzem an Details zum neuen Chip bekannt ist.

-----

