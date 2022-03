Home Featured Auf dem Studio Display läuft iOS 15.4

Apples neues Studio Display läuft mit iOS 15, was es Apple ermöglichen sollte, noch allerhand neue Funktionen nachzuliefern. Zu aller erst steht aber wohl die Korrektur der schlechten Leistung der Kamera an, für die das neue Display heftig Prügel einstecken musste.

Es war bereits etwas ähnliches erwartet wurden, nun ist bestätigt, dass auf dem Studio Display ein modernes Betriebssystem läuft. Nichts anders als iOS 15.4 ist auf dem Display installiert, die aktuelle Systemversion für das iPhone mit der Build-Nummer 19E241.

Apple hat den A13-Chip in das Studio Display eingebaut, dieser Chip steckte im iPhone 11 und im alten iPhone SE von 2020. Dies schafft die Voraussetzungen für komplexe Updates und die Ergänzung neuer Features, die das Studio Display aufwerten. Zuerst steht aber eine andere Baustelle an.

Apple muss die Kamera in Ordnung bringen

Wie wir bereits zuvor berichtet hatten, hat die Kamera die ersten Tester entsetzt. In das Konzert der konsternierten Redakteure ist auch der bekannte Apple-Beobachter John Gruber eingestiegen.

Er bestätigt das, was schon andere monierten: Auch ohne Sonnenlicht liefert die Kamera kontrastlose, körnige Bilder und lässt Hauttöne kadaverartig erscheinen.

Am schlimmsten sei aber die Center Stage-Funktion, die sollte Apple eher Off Center Stage nennen. Schon bei kleineren Bewegungen von Kopf und Körper rutschen die Personen an den Rand des Erfassungsbereichs und das Display holt die Teilnehmer nur quälend langsam wieder in die Mitte, als seien sie ihm peinlich.

Das ganze ist inzwischen wohl auch Apple etwas peinlich geworden. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, hat das Unternehmen bereits Nachbesserungen an der Kamera angekündigt. Dass man allerdings ein Display für über 1.500 Dollar in den Verkauf gebracht hat, das so eklatante Mängel aufweist, werden Beobachter sicher nicht so schnell vergessen.

