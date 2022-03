Home Featured MacBook Air und MacBook Pro: Neue M2-Modelle fast fertig, Start später im Jahr

Apple hat auf der Keynote kein neues Notebook gezeigt, das kann aber noch kommen: Erwartet wird, dass ein MacBook Air vorgestellt wird. Dieses neue Modell ist fast fertig, heißt es nun aus gut informierten Kreisen. Für ein weiteres neues Modell trifft das auch zu.

Apple wird in diesem Jahr wohl noch mehrere weitere neue Mac-Modelle vorstellen. Auch neue Notebooks sind wohl noch im Lineup. Erwartet wird etwa ein neues MacBook Air. Dieses neue Modell ist schon fast fertig, schreibt aktuell die Seite 9to5Mac exklusiv unter Berufung auf Informationen aus gut informierten Quellen.

Danach soll dieses neue Modell mit dem M2-Chip kommen, die Aussage steht im Widerspruch zur zuvor bekannt gewordenen Einschätzung des in der Regel ebenfalls treffsicheren Analysten Ming-Chi Kuo. Der hatte erklärt, Apple werde für das MacBook Air noch einen M1-Chip nutzen, Apfelpage.de berichtete.

Auch ein neues MacBook Pro soll bald kommen

Das neue MacBook Air, das unter dem internen Codenamen J413 entwickelt werde, sei bereits so gut wie fertig. Eine Veröffentlichung innerhalb der kommenden Monate sei somit wahrscheinlich. Was man vom neuen M2 zu erwarten haben dürfte, haben wir gestern in einer entsprechenden Meldung berichtet. Der M2-Chip basiert wohl auf dem A15 Bionic, der im aktuellen iPhone 13 steckt.

Neben einem neuen MacBook Air ist auch ein neues MacBook mit 13 Zoll in Planung. Es wird dem Vernehmen nach ebenfalls mit dem M2-Chip kommen. Obwohl es noch als MacBook Pro vermarktet werden soll, habe Apple intern die Einstufung als Pro-Gerät gestrichen, heißt es. Das Design werde dem aktuellen MacBook Pro 13 Zoll von Ende 2020 entsprechen, hier herrscht noch Uneinigkeit unter den Analysten. Manche Beobachter rechnen auch mit einem Design, das dem des MacBook Pro entspricht. Das MacBook Pro 13 Zoll 2022, das eigentlich kein Pro-Modell mehr sein soll, wird dem Vernehmen nach unter dem internen Codenamen J493 entwickelt.

Verschiedenen Schilderungen war zuletzt zu entnehmen, dass Apple die neuen MacBooks eigentlich schon früher auf den Markt bringen wollte. Nun kann mit einer Veröffentlichung innerhalb der nächsten Monate gerechnet werden, denkbar ist, dass ein Launch wenn schon nicht im Rahmen der WWDC, aber im Umfeld dieser Veranstaltung erfolgt.

