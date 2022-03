Home Deals AirBell: Fahrradklingel mit AirTag-Aufbewahrung ab sofort wieder verfügbar

Die Tage werden immer sonniger und immer länger, der Frühling steht klar vor der Tür. Damit geht auch wieder die Fahrradsaison los. Und das bedeutet leider auch, dass die Diebstähle wieder ansteigen werden. Nicht jeder kann sich dabei ein VanMoof S3 mit integrierter Suchfunktion für das „Wo ist?“-Netzwerk gönnen. Genau hier kommt die AirBell ins Spiel, welche nun wieder verfügbar ist.

AirBell: Fahrradklingel mit Fach für einen AirTag

Die AirBell ist eine Fahrradklingel, die sich am einfach am Fahrradlenker befestigen lässt. Der Clou ist das integrierte Fach für einen AirTag, den man einfach in die „Wo ist?“-App einbinden kann. Apfelpage berichtete darüber.

Kann wieder bestellt werden

Die AirBell ist nun wieder verfügbar und kann ab sofort bestellt werden. Die AirBell kostet 24,99 Euro und lasst euch bitte nicht von den versandkosten irritieren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird ab einem Warenwert von 20 Euro kostenfrei versendet.

Damit könnt Ihr über einen wirklich günstigen Umweg euer Fahrrad in das „Wo ist?“-Netzwerk einbinden. Da ist es zeitlich passend, dass so langsam wieder die Fahrradsaison losgeht.

AirTag muss separat angeschafft werden

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dennoch wollen wir noch einmal darauf hinweisen: Ein AirTag ist nicht im Lieferumfang enthalten, der muss selbst beigesteuert werden. Aktuell gibt es dafür auf Amazon das folgende Angebot:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

