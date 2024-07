Home Featured Showdown mit Geisel-Joker: Die EU und Apple pokern (Die Kolumne)

Brüssel oder Cupertino? Diese Frage läuft gerade dramatisch auf einen Showdown zu. Auf der einen Seite will die Europäische Union endlich die Tech-Giganten regulieren, auf der anderen Seite wehrt sich Apple mit allen Tricks, die sich begnadete Illusionisten nicht besser ausdenken können. Die neueste Eskalation: Apple droht, Neuerungen in iOS 18 nicht in die EU zu bringen. Wer sieht der Pokerpartie im Wildwest-Stil gefesselt zu? Wir!

Knisternde Stille im Saloon

Im Saloon von Cupertüssel herrscht eine knisternde Stille. Das Knarzen des alten Holzbodens, das Klirren von Gläsern und das gedämpfte Murmeln der Gäste verstummen fast völlig, als sich alle Augen auf den Pokertisch in der Mitte des Raumes richten. Im flackernden Licht der Öllampen sitzen sich Margrethe und Tim gegenüber, der eine reich, die andere mächtig. Beide mit allen Wassern gewaschen und sich in herzlicher Abneigung verbunden. Sie halten sich gegenseitig für arrogant und zickig.

Kalt und berechnend

Margrethe, eine Frau mit eisernen Nerven und scharfem Verstand, durchbohrt mit ihren Augen, kalt und berechnend, Tims Fassade. Tim, ein eher ungelenker Mann mit einem Taschenrechner im Gehirn, lässt sich nichts anmerken. Sein Blick ist fest auf die Karten in seiner Hand gerichtet, doch seine Gedanken wandern zu den riesigen Haufen Münzen und Scheinen, die auf dem Tisch zwischen ihnen liegen.

450 Millionen Zuschauer

Die Spannung ist greifbar. Die 450 Millionen Zuschauer halten den Atem an und starren gebannt auf den Showdown, denn am Ende geht es auch um ihr Schicksal. Jeder im Raum weiß, dass dies kein gewöhnliches Spiel ist. Dies ist ein Duell, ein Kampf der Geister, bei dem der Einsatz nicht nur das Geld auf dem Tisch, sondern auch der Stolz und das Ansehen der beiden Kontrahenten ist. Geld gegen Macht. Wer verliert zuerst die Nerven?

Portokasse, Maggie.

Margrethe hebt langsam den Blick von ihren Karten und sieht Tim direkt in die Augen. „10 Prozent des Jahresumsatzes!“, flüstert sie mit einer Stimme, die gleichzeitig süß und bedrohlich klingt. Tim lacht leise, ein raues, nervöses Lachen und murmelt „Portokasse, Maggie. Keine KI für deine Leute, keine geilen Features. Nie mehr! Steinzeit, meine Liebe!“

Meister des Spiels

Die Zuschauer tauschen flüsternd Blicke aus. Niemand kann sagen, wer die Oberhand hat. Margrethe und Tim sind beide Meister des Spiels, und ihre Gesichter verraten nichts.

Tims Bluff

Margrethe legt ihre Karten langsam auf den Tisch. Ein DMA-Ass und einen DSA-König. Ein Royal Flush. Die Menge hält den Atem an. Doch Tim bleibt ruhig. Er lächelt, legt genüßlich seine Karten hin, zwei Geisel-Joker und drei Neandertaler-Buben. Das Full-House der Technikwelt. Für einen Moment herrscht völlige Stille, bevor die Spannung sich in einem Chor aus erstaunten Rufen und bewundernden Pfiffen entlud. Margrethe spielte cool und abgezockt, souverän. Tims Bluff lief ins Leere. Wie immer.

Win-Win

Margrethe steht auf und streckt Tim die Hand entgegen. „Das war ein gutes Spiel,“ sagte sie mit einem anerkennenden Nicken. Tim ergreift ihre Hand und schaut etwas gequält. „Das war es in der Tat. Bis zum nächsten Mal, Margrethe.“ Bevor Tim den Raum verlässt, huscht dennoch ein Lächeln über sein Gesicht. Margrethe gewinnt das Spiel, doch Tim kassiert den Jackpot.

-----

