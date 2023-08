Home Sonstiges Seltenes Sammlerobjekt wechselt Besitzer: Original-iPod wurde zu Rekordpreis verkauft

In diesem Jahr wurden bereits des Öfteren Sammlerobjekte der Marke Apple zu Rekordpreisen verkauft. Nun hat ein iPod der ersten Generation ebenfalls zu einem enorm hohen Preis den Besitzer gewechselt. Dabei fand der Verkauf auf eher unkonventionellem Wege statt.

In den vergangenen Monaten haben wir häufiger als üblich über Auktionen berichtet, bei denen Apple-Fans exklusive Sammlerobjekte zu rekordverdächtigen Preisen erstanden haben. So wurde beispielsweise erst vor wenigen Wochen ein Original-iPhone mit 4GB Speicherplatz für 190.000 Dollar (umgerechnet etwa 170.000 Euro) versteigert. Jetzt hat der Verkauf eines Original-iPods für Schlagzeilen gesorgt, da dieser aufgrund der Höhe des Verkaufspreises womöglich ebenfalls einen neuen Rekord aufgestellt haben könnte.

iPod war zuvor anteiliges Eigentum von 5.000 Menschen

Doch das Gerät wurde nicht, wie sonst üblich, über ein Auktionshaus oder privat verkauft, sondern über Rally, einer Plattform, die eigentlich dazu dient, Anteile an seltenen Sammlerobjekten zu erwerben. Dort konnten 5.000 Interessentinnen und Interessenten bereits vor zwei Jahren solche Anteile zu einem Preis von je fünf Dollar auch für eben jenen iPod erstehen.

Damit lag dessen Wert zu diesem Zeitpunkt bei insgesamt 25.000 Dollar. Nun wurde dieser allerdings für 29.000 Dollar verkauft, nachdem rund 62 Prozent der Anteilseignerinnen und Anteilseigner für einen Verkauf zu diesem Preis stimmten. Dies entspricht einer Wertsteigerung von 16%. Vergleicht man diese Summe jedoch mit dem ursprünglichen Ladenpreis des iPod, der bei 399 Dollar lag, ergibt sich hieraus ein 73-facher Preisanstieg.

Bei dem Gerät, das zum Verkauf stand, handelt es sich um einen iPod, der im Dezember 2001 in einem bis dato erst kürzlich eröffneten Apple Store in Texas als Weihnachtsgeschenk gekauft wurde. Anschließend wurde dessen Verpackung jedoch nie geöffnet, sodass dieser zwei Jahrzehnte lang unbenutzt in einem Schrank lag.

