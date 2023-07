Home Betriebssystem Safari repariert: Apple verteilt neues schnelles Sicherheitsupdate für iPhone und Mac

Apple hat eine aktualisierte Version der schnellen Sicherheitsmaßnahme iOS 16.5.1 (a) und macOS 13.4.1 (A) veröffentlicht. Man rückt nun zwei Buchstaben weiter vor und hat das Problem in Safari behoben.

Apple hat eine frische Fassung des schnellen Sicherheitsupdates für iOS und macOS veröffentlicht, das zuletzt für Probleme gesorgt hatte. Nutzer können ab sofort iOS 16.5.1 (c), die entsprechende Version für iPadOS sowie auch macOS Ventura 13.4.1 (c) laden und installieren.

Die schnellen Sicherheitsupdates sind schnell geladen, geprüft und installiert. Apple will damit wichtige Sicherheitsprobleme beheben, was ehrenwert ist, zuletzt wurde etwa eine aktiv ausgenutzte Lücke in Webkit geschlossen, allerdings sollten die Updates nicht neue Probleme verursachen.

Apple repariert ein kaputtes Update

Leider war zuletzt eben das geschehen: Apple hatte mit der ursprünglichen Version der schnellen Sicherheitsmaßnahme einen Fehler beim Laden von Webseiten eingeführt.

Plötzlich ließen sich Seiten in Safari nicht mehr laden, betroffen waren etwa die mobilen Seiten von Instagram, Facebook oder Zoom. Das Problem war wohl schlicht und einfach die gemeldete Version des Browser-Agent, also der Browser-Version, die von den Seiten nicht zugeordnet werden konnte.

Das Problem sollte behoben sein, hoffentlich ist kein zu großer Schaden am Image der Sicherheitsupdates entstanden.

