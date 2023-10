Home Sonstiges Safari: DuckDuckGo wäre beinahe Standardsuche für Privates Surfen geworden

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Google eine Menge Geld an Apple zahlt, um als Standardsuchmaschine auf sämtlichen Geräten mit Safari-Browser vorinstalliert zu sein. Und das aus gutem Grund: Zig-Millionen Apple-Geräte greifen somit automatisch auf die Google-Suche zurück.

Für das Private Surfen in Safari hätte es ohne den Einfluss Googles beinahe eine andere Suchmaschine gegeben. Die Rede ist von DuckDuckGo. Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Vertreter der Suchmaschine 20 mal mit Apple gesprochen und die Kalifornier von diesem Schritt überzeugen wollen. Doch ohne Erfolg.

DuckDuckGo deutlich sicherer als Google?

Der Bericht stützt sich auf Dokumente, die in einem aktuellen Kartellverfahren verlesen wurden. Microsoft wirft Google vor, mit seiner Suchmaschine eine Art Monopol zu besitzen. Apfelpage berichtete. Aus den Dokumenten geht hervor, dass DuckDuck Go 2018 und 2019 massiv auf Apple eingeredet habe. Ziel der Suchmaschine war es, die Standardsuche in Safaris „Privaten Surfen“ zu werden. Warum sich Apple dagegen entschied, ist ungewiss. Die Vermutung liegt nahe, dass Google etwas dagegen hatte.

Bekannterweise wurde daraus nichts. DuckDuckGo gibt an, deutlich sicherer als die Konkurrenz von Google zu sein. Man erstelle keine Profile und zeige jedem Nutzer die gleichen Ergebnisse, so heißt es von Unternehmensseite. Wer Safari auf dem iPhone, iPad oder Mac benutzt, kann die standardmäßige Suchmaschine selbst wählen. Allerdings lässt sich kein Unterschied zwischen normalem und privatem Surfen machen. Von Haus aus ist Google als Suchmaschine eingestellt.

