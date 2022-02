Home Hardware AirPods Max 2 könnte mit Gestensteuerung kommen

AirPods Max 2 könnte mit Gestensteuerung kommen

Die AirPods Max (Affiliate-Link) der nächsten Generation könnten mit einer eingeschränkten Touch-Bedienung kommen, zumindest deutet eine Patentanmeldung von Apple an, das über diese Möglichkeit intern nachgedacht wird. Was davon später seine Umsetzung findet, ist allerdings noch offen.

Über die AirPods Max 2 wird bis jetzt noch kaum spekuliert, wenig überraschend, die Hifi-Kopfhörer sind noch nicht fällig für ihr nächstes – und erstes – Update. Doch irgendwann wird Apple den Verkauf dieses Modells entweder einstellen, oder einen Nachfolger präsentieren müssen. Was dieser an Features bieten könnte, deutet nun eine Patentanmeldung an. Das Schutzrecht, das von Apple beantragt und inzwischen vom US-Patent- und Markenamt auch erteilt wurde, beschreibt eine Art Touch-Bedienung der Kopfhörer.

Die Patentbeschreibung ist wie bei solchen Patenten üblich sehr allgemein gehalten, es lassen sich aber schon einige wenige Details herauslesen, daraus ergibt sich das Bild einer recht smarten Gestensteuerung.

AirPods Max über Touch-Gesten bedienen?

Die Patentschrift spricht von zumindest einer berührungsempfindlichen Oberfläche auf den Kopfhörern, sowie von einem Chip, der die darauf getätigten Eingabegesten interpretiert und dies anhand vorprogrammierter Befehle tut. Die Gesten sollen zudem auch in Beziehung zur Position der Kopfhörer gesetzt werden können, was eine gewisse Kontextsensitivität bedeuten könnte. Mit den Touch-Gesten könnten Nutzer etwa die Wiedergabesteuerung bedienen und Songs skippen oder die Lautstärke regeln.

Touch-Gesten sind bei Bluetooth-Kopfhörern ganz und gar nicht neu und bereits seit Jahren bei diversen Bauformen zu finden. Apples AirPods Max 2 könnten neben einer neuen Bedienphilosophie auch Fortschritte bei der Wiedergabe von Lossless-Audio machen, hier mangelt es aktuell noch an einer idealen Umsetzung.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!