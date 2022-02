Home Apple „realityOS“, das System für die Apple-Brille: Wie findet ihr den Namen?

Apple ist dem Vernehmen nach auf dem Weg, eine eigene VR-Brille auf den Markt zu bringen. Diese braucht natürlich einen entsprechenden Softwareunterbau, der wohl in Form einer weiteren Betriebssystemlinie ausgeführt werden dürfte. Hier scheint sich Apple für die Bezeichnung „realityOS“ entschieden zu haben.

Apple lässt auf seinen diversen Geräten vom iPhone bis zur Apple Watch verschiedene Linien seines macOS-Systems laufen, das wiederum auf Unix basiert. Die einzelnen Systemlinien teilen sich zwar einen Kern, sind aber im weiteren auf ihre jeweilige Hardwareumgebung hin optimiert – auch die neue Apple-Brille wird ein Betriebssystem brauchen und diese neue Linie wird wohl auf den Namen „realityOS“ hören.

Looks like #Apple just accidentally confirmed #RealityOS. 🥽 Whoops!https://t.co/IEowqdVcf2 pic.twitter.com/LsNRRalGld

In den letzten Jahren war bereits die Bezeichnung „rOS“ im Gespräch, hier könnte es aber zu einem Namenskonflikt mit einem bereits bestehenden System gleichen Namens mit abweichender Schreibweise (ROS) kommen, das auf Robotern läuft.

Wie gefällt euch der mögliche Name?

Nun ist die Bezeichnung „realityOS“ in einigen Dateien aufgetaucht, die von Apple in den App Store eingebracht wurden. Außerdem ist die Bezeichnung auch in Opensource-Kreisen aufgetaucht, in denen Apple ebenfalls aktiv ist, auch wenn die Endprodukte alles andere als quelloffen sind.

„realityOS“ wird sicherlich auch über einen eigenen App Store für AR-Apps verfügen. Gerüchten zufolge soll die WWDC 2022 mit Schwerpunkt auf die Erstellung von VR-Apps abgehalten werden.

Was haltet ihr von der Bezeichnung „realityOS“ als System für die Apple-Brille?

Das neue VR-Headset von Apple sollte ursprünglich bereits dieses Jahr vorgestellt werden, eine Präsentation wird allerdings von Problemen bei der Fertigung in Frage gestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Marktstart könnte somit auch ins nächste Jahr rutschen.

