Projekt XDG: Daran arbeitet Apple in seinen geheimen Labors

Apple gibt jedes Jahr viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Die Früchte dieser Arbeit lassen oft lange auf sich warten, aber tatsächlich arbeitet das Unternehmen offenbar an vielen durchaus spannenden Produkten. Die letzten Tage brachten ein wenig mehr Licht in dieses Dunkel.

Apple hat einen der größten Forschungsetats der Tech-Branche. Manchmal ist davon jahrelang nicht viel zu sehen, dennoch betreibt Apple in Cupertino unter anderem einen recht verschwiegenen Think-Tank, der in unmittelbarer Nähe zum Apple Park beheimatet ist. Er trägt den Namen XDG und ist wie ein Startup organisiert, so Mark Gurman. Der Redakteur ging zuletzt ein wenig näher auf die Rolle von XDG ein. Die Arbeitsgruppe ist in einem Gebäude namens Tantau 9 untergebracht, es besteht aus einigen hundert Personen, hauptsächlich Ingenieure und studierte Köpfe. Das Team ist innerhalb von Apples Organisationsstruktur in die Apple Hardware Technologies Group unter Leitung von Johny Srouji eingebettet. Ihr operatives Geschäft wird von einer kleinen Gruppe leitender Spezialisten koordiniert.

Woran arbeitet XDG?

Das Klima innerhalb von XDG beschreibt Gurman als zwiespältig: Einerseits ist das Projektteam wie ein Startup organisiert, was wohl die kreativen Säfte zum fließen bringen soll. Andererseits trifft man auch hier die Apple-typische, extreme Geheimhaltung. XDJ ist in Teilprojekte untergliedert, deren Mitglieder dürfen sich nicht über diese Abgrenzungen hinweg austauschen, dass das zu negativen Folgen führen kann, haben wir schon früher bemerkt.

Dem entgegenwirken soll wohl der Umstand, dass die Teilprojekte nicht nach Produkten, sondern Fähigkeiten der Ingenieure gruppiert werden, so können einzelne Mitarbeiter mehreren Arbeitsansätzen nützliche Impulse geben.

Aber woran arbeitet XDG nun eigentlich? Hier wird vor allem die nicht invasive Blutzuckermessung erforscht. Hier hat Apple zuletzt tatsächlich einen entscheidenden Durchbruch erzielen können, Apfelpage.de berichtete. Daneben werden auch Aspekte innovativer Displays und AR-Technologien entwickelt, die unter anderem Menschen mit schlechten Augen helfen sollen. Zudem hat das XDG-Team auch Chipentwickler in seinen Reihen. An neuartigen Materialien für Smartphones wird ebenfalls gearbeitet.

In heutigen iPhones und anderen Apple-Produkten stecken zahlreiche XDG-Entwicklungen, so Gurman. Die finanziellen Spielräume von XDG sind groß, die Freiheit der Entwickler angeblich auch, sodass zu hoffen bleibt, dass das Team in den nächsten Jahren noch zahlreiche spannende Produkte ausspucken wird.

