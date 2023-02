Home Apple Watch Blutzuckermessung ohne Nadel: Apple macht entscheidenden Fortschritt

Gute Nachrichten für Diabetiker: Apple macht offenbar große Fortschritte bei der nicht invasiven Blutzuckermessung. Hierbei wird der Blutzucker ohne Nadel gemessen, eine Technik, auf die Betroffene schon lange warten. Bislang waren die Erfolge in diesem Bereich aber sehr übersichtlich.

Apple macht bei neuen Health-Technologien offenbar größere Fortschritte. Das Unternehmen hat einen Meilenstein in der nicht invasiven Blutzuckermessung erreicht, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Hierbei wird gemessen, ohne dass der Nutzer eine Blutprobe nehmen und sich hierzu mit eine Nadel stechen muss. Bislang kann ein Betroffener dies etwa umgehen, indem er eine implantierte Messvorrichtung nutzt, die von einem externen Gerät ausgelesen werden kann.

Messgerät wurde bedeutend verkleinert

Es ist auch möglich, ohne eine Blutprobe den Blutzuckerspiegel zu bestimmen. Dieses Verfahren nutzt eine optische Absorptionsspektroskopie. Dabei strahlt ein Laser unter die Haut, sein Reflexionsverhalten gibt dabei Auskunft über verschiedene Eigenschaften der Blutzusammensetzung.

Apple hat es nun geschafft, die hierfür nötige Technik in ein Gerät zu packen, das in etwa so groß ist, wie ein iPhone. Zuvor war noch ein Gerät nötig, das so groß war, dass man es auf einem Tisch aufbauen musste. Am Ende soll die Technik in einer Apple Watch Platz finden. Bis es allerdings so weit ist, ist wohl noch Geduld gefragt. In den letzten Jahren machte Apples Health-Technologie nur minimale Fortschritte, es sind seit der Integration der Blutsauerstoffmessung, die nicht für diagnostische Zwecke zertifiziert ist, keine neuen Features mehr hinzugekommen.

