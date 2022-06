Home iCloud / Services Preiserhöhung: Apple Music für Studenten wird teurer

Apple Music wird auch in Deutschland teurer – zunächst nur für Studenten. Nachdem die Abopreise schon in verschiedenen weiteren westlichen Märkten angehoben worden waren, wird das Musikstreaming auch hier ein wenig teurer.

Apple dreht an der Preisschraube für Apple Music. Das Abo für Studenten verteuert sich jetzt auch in Deutschland, darüber informiert Apple die Abonnenten aktuell in einer E-Mail. Bis jetzt kostete das Studenten-Abo in Deutschland 4,99 Euro, ab kommendem Monat wird es aber ein wenig teuer.

Dann kostet Apple Music für Studenten 5,99 Euro im Monat. Dies ist seit Einführung des Studenten-Abos die erste Preiserhöhung bei Apple Music, der Streamingdienst Deezer hatte seine Studentenpreise bereits Anfang des Jahres erhöht.

Wird auch bald der reguläre Tarif erhöht?

Vor kurzem hatte Apple Music schon die Preise für Studierende in verschiedenen anderen westlichen Märkten erhöht, Apfelpage.de berichtete. Vor einigen Monaten erfolgte bereits die Preiserhöhung in verschiedenen Schwellenländern.

Ob sich aus dieser Preisanpassung auch eine Erhöhung der Tarife für das reguläre Abo ergeben wird, ist noch nicht klar. Auch der Zehner für Musikstreaming gilt seit Jahren als gesetzt, doch die um sich greifende Inflation hat zuletzt viele Produkte deutlich im Preis steigen lassen – nicht ohne Folgen. In Großbritannien haben Musikstreamingdienste im letzten Quartal eine Million Kunden verloren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Grund für die Kündigungen war häufig die hohe Inflation.

