Apple Music für Studenten wird mancherorts teurer, Preisanstieg auch hier denkbar

Apple Music für Studenten wird nun auch in einigen westlichen Kernmärkten teurer. Zuvor war der Preis für das Abo bereits in einer Reihe von Schwellenländern teurer geworden. Die Preisrunde in Europa und den USA könnte auf eine bevorstehende Preiserhöhung auch für das reguläre Abo hindeuten.

Apple Music kann von Studenten zu einem deutlich günstigeren Preis als den regulären Zehner im Monat genutzt werden. Das Abo kostet etwa in Deutschland 4,99 Euro im Monat. Für Studenten in einigen Märkten wird es jetzt aber teurer, wie zuletzt Beobachter auf Twitter berichtet hatten.

Der Preis steigt in den USA von 4,99 Dollar auf 5,99 Dollar und im Vereinigten Königreich um ein Pfund auf 5,99 Pfund. Auch in Kanada schlägt ein Anstieg um 20% zu.

Apple Music Student is $6 now? When was this change made? pic.twitter.com/SKRKPuFgzY

Apple Music war zuvor in verschiedenen Schwellenländern wie Malaysia oder Südafrika teurer geworden, der Preis für Studenten in Europa und den USA war davor allerdings viele Jahre stabil geblieben.

Alles wird teurer

Die jüngste Preiserhöhung könnte auf zwei Entwicklungen hindeuten: Einerseits könnte Apple Music zunächst für Studenten auch in Deutschland und weiteren westlichen Märkten teurer werden. Daneben ist auch eine Preiserhöhung des regulären Tarifs denkbar. Auch dieser Preis wurde seit der Einführung von Apple Music nicht geändert.

Für Apple und weitere Anbieter ist es zuletzt aber schwieriger geworden, Kunden zu halten beziehungsweise neue Kunden zu gewinnen. Wie wir erst kürzlich berichtet hatten, haben Apple Music und Co. in Großbritannien im letzten Quartal inflationsbedingt rund eine Million Kunden verloren. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Verwerfungen werden Apple, Amazon und Spotify es schwer haben, kommende Preiserhöhungen an Kunden weiterzugeben.

