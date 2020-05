Powerbeats Pro 2 vor Start: Weitere Sichtung in Behördendatenbank

Die Powerbeats Pro 2 stehen womöglich kurz vor dem Start: Nach Behörden in den USA und Malaysia hat nun auch ein Regulierer in Südkorea die neuen Kopfhörer von Apple in seinen Datenbanken. Eine Neuauflage könnte aktive Geräuschunterdrückung und bessere Akkulaufzeit bringen. Welche neuen Features würdet ihr euch wünschen?

Apple wird womöglich demnächst ein Update für die Powerbeats Pro ankündigen. Neue Kopfhörer des Unternehmens tauchen nun auch in den Datenbanken einer südkoreanischen Aufsichtsbehörde für drahtlose Geräte auf.

Bereits vor einigen Wochen waren neue Bluetooth-Kopfhörer und mutmaßliche Nachfolger der aktuellen Powerbeats Pro von Apple mit den Modellnummern A2453 und A2454 von der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC zertifiziert worden. Auch Behörden in Malaysia hatten die Powerbeats Pro-Nachfolger bereits zur Registrierung angenommen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Powerbeats Pro 2 mit ANC und besserer Akkulaufzeit

Die neuen Powerbeats Pro könnten im Rahmen der virtuellen WWDC vorgestellt werden, die am 22. Juni stattfindet, wahrscheinlicher ist aber, dass Apple die Neuauflage schlicht im Rahmen einer Pressemitteilung ankündigen wird. Zuletzt hatte Apple die Einsteigerversion der Beats-Kopfhörer Powerbeats auf Version vier aktualisiert, Apfelpage.de berichtete Hier findet ihr ein Review von uns zu dem Update..

Details zu möglichen neuen Features der Powerbeats Pro 2 gibt es nicht, denkbar wäre hier die aktive Geräuschunterdrückung, weitere Klangverbesserungen sowie eine längere Akkulaufzeit. Ob Apple die Beats-Familie mittelfristig auslaufen lässt, ist noch nicht absehbar, falls dem so sein sollte, wird dies aber nicht vor Ablauf mehrerer Jahre ein Thema werden.

