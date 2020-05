54,5 Millionen Nutzer: Disney+ macht dem Konzern in der Corona-Krise weiter Freude

Disney+ wächst in der Krise munter weiter: Das neue Streamingangebot von Disney zählt jetzt 54,5 Millionen Nutzer, damit übertrifft man die eigenen Erwartungen bei weitem. Das ist allerdings auch so ziemlich die einzige gute Nachricht, die der Unterhaltungskonzern bei seiner Quartalsbilanz hatte.

Disney+ steht bei den Streamingkunden weltweit weiterhin hoch im Kurs. Das Unternehmen meldete im Zug der Bekanntgabe seiner jüngsten Quartalszahlen nun 54,5 Millionen Kunden, damit hat man innerhalb eines Monats weitere viereinhalb Millionen Kunden hinzugewinnen können.

Disney+ entwickelt sich damit unglaublich erfolgreich, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen mit 60 bis 90 Millionen zahlenden Nutzern erst gegen 2023 gerechnet hatte. Die starke Nachfrage ist in Teilen allerdings auch auf die aktuelle Corona-Krise zurückzuführen, in der besonders viel gestreamt wird. Auch Netflix konnte vom Corona-Boom profitieren.

Übriges Geschäft von Disney stark von Krise betroffen

Das starke Wachstum von Disney+ wurde darüber hinaus zuletzt auch vom Start des Dienstes in weiteren großen Märkten in Europa wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien getrieben. In Deutschland bietet die Telekom den Dienst für alle Kunden für sechs Monate gratis und anschließend zum Vorzugspreis von fünf Euro im Monat an, das wird zwar die Zahlen global kaum beeinflusst haben, gemeinsam mit dem allgemein günstigen Monatspreis und anderen Aktionen zum Start von Disney+ in anderen Märkten kann aktuell allerdings noch nicht von 54 Millionen längerfristig zahlenden Nutzern ausgegangen werden.

Unterdessen steht es mit Umsatz und Gewinn von Disney nicht zum besten: Disney+ ist zwar ein Erfolg, kostet aber aktuell vor allem mehr Geld, als es erwirtschaftet. Zudem liegen weite Teile des übrigen Geschäfts des Unternehmens, das etwa auch als Betreiber von Freizeitparks und Kreuzfahrten auftritt, aufgrund der Corona-Krise flach. Der Gewinn brach um 90% auf noch 460 Millionen Dollar ein und dabei ist dies das erste Corona-Quartal, von dem auch nur der letzte Monat voll in die Zeit der Krise fiel, das Disney verkraften muss. Die Anleger nahmen die Zahlen daher erwartungsgemäß nicht gut auf und flohen das Papier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!