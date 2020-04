Powerbeats Pro 2: Apple meldet neue Beats-Kopfhörer bei Behörden an

Die PowerBeats Pro werden wohl bald ein Update erhalten. Eine neue Auflage. Der Kopfhörer ist zuletzt bei verschiedenen Regulierungsbehörden in Datenbanken eingetragen worden, allerdings gibt es noch keine Details hinsichtlich der möglichen Spezifikationen.

Apples Powerbeats Pro werden wohl bald ein Update erhalten. Neue Versionen der Kopfhörer wurden zuletzt von Apple bei verschiedenen Aufsichtsbehörden zur Zertifizierung angemeldet. So hat die amerikanische Aufsichtsbehörde FCC die neuen Kopfhörer bereits zugelassen, ebenso wie die Standard and Industrial Research Unit of Malaysia in Malaysia. Unter den Modellnummern A2453 und A2454 wurden die Kopfhörer in deren Datenbanken eingetragen. Anhand dieser Nummern lässt sich darauf schließen, dass es sich bei den neuen Produkten um Nachfolger der Powerbeats Pro handeln dürfte.

Features der Powerbeats Pro 2 noch nicht bekannt

Die Einträge in den Datenbanken sind nicht besonders ausführlich, die Geräte werden lediglich als Teil-Wearable-Devices beschrieben, die Bluetooth verwenden. Hinsichtlich eines Zeitrahmens für eine Veröffentlichung gibt es ebenfalls keine Angaben. Erfahrungsgemäß dauert es nach einer solchen Eintragung in eine Datenbank in der Regel einige Monate, selten auch Wochen, bis ein Produkt in den Handel kommt.

Zuletzt hatte Apple erst die Powerbeats mit einem Update versehen.

Es ist aktuell noch völlig unklar, mit welchen Neuerungen Apple die Powerbeats Pro ausstatten wird, die aktuellen Powerbeats Pro sind derzeit auf dem Stand der AirPods- und Beats-Entwicklung.

