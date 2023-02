Home Smart Home Philips Hue Lightguide auf unbestimmte Zeit verschoben

Philips Hue hat in der letzten Zeit vorwiegend mit teils saftigen Preiserhöhungen Schlagzeilen gemacht. An der Front neuer Produkte sieht es hingegen nicht ganz so doll aus und nun muss der Hersteller einen weiteren Rückschlag verkraften.

Hue Lightguides – zwei von drei Modellen auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Rede ist von den Hue Lightguides, die Signify rund um die IFA 2022 ankündigte. Wie damals von Apfelpage berichtet, handelt es sich dabei um Leuchtmitteln, die einen komplett klaren Glaskolben aufweisen. Dabei gibt es in der Produktion enorme Hindernisse, die Signify für zwei Modelle nicht in den Griff bekommt und deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Es handelt sich dabei um das Modell Globe und Triangle. Der Glaskolben muss absolut rein sein, damit es durch die innen liegende LED keine störenden Reflexionen oder Schatten gibt.

Nur ein Modell ist im Handel erhältlich

Damit ist klar, dass nur die Hue Lightguide Ellipse im Handel erhältlich ist. Dieses Modell lässt sich seit geraumer Zeit bereits kaufen, dafür werden allerdings satte 99,99 Euro fällig. Grundsätzlich ist die Preisgestaltung von Signify kritisch zu hinterfragen und mit der Baumarktkette Bauhaus hat ein erster Vertriebspartner bereits Konsequenzen gezogen.

