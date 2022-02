Home Sonstiges Peloton vor Übernahme? Welche Vorzüge ein Kauf für Amazon hätte

Der Sportgerätehersteller Peloton stolpert durch die beginnende Post-Corona-zeit und hat mit dramatisch sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Die Aktie war zuletzt ein Ausverkauf-Titel und Spekulationen um einen Verkauf kamen auf. Wer aber könnte an Peloton Interesse haben?

Zuletzt hatte es vermehrte Spekulationen um einen Verkauf von Peloton gegeben. Das Unternehmen verkauft Sportgeräte wie Stand-Fahrräder und Laufbänder und die dazu passenden Trainingskurse zu Premiumpreisen, was während der Pandemiejahre zu fantastischen Wachstumsraten führte. Dann jedoch vergas das Management, das Unternehmen auf eine Zeit nach Corona vorzubereiten, so die einstimmige Meinung vieler Analysten, die Folge war ein abstürzender Aktienkurs und drastisch schmelzende Umsätze und Gewinne. Nachdem zuletzt selbst Investoren einen Verkauf forderten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, werden nun mögliche Käufer diskutiert.

Wer könnte Peloton kaufen?

Ins Gespräch gebracht wurde unter anderem der Sportartikelhersteller Nike. Aber auch Amazon wird als möglicher Käufer von Peloton gehandelt, wie das WSJ berichtete. Es habe entsprechende Vorgespräche gegeben, ein Deal sei das aber noch nicht. Amazon hätte verschiedene Möglichkeiten, Peloton in das eigene Portfolio zu integrieren.

Einerseits treibt Amazon eigene Initiativen für Gesundheitsprodukte voran, in die Peloton eingefügt werden könnte. Zudem könnte Amazon mit seiner starken Logistik-Sparte dem Unternehmen bei der Bewältigung von Lieferproblemen helfen. Und schließlich könnte Amazon die Peloton-Abos in das eigene Prime-Abo einfügen, das gerade wieder teurer geworden ist.

All das sind allerdings nur theoretische Möglichkeiten. Auch Apple war für einen Peloton-Kauf ins Gespräch gebracht worden. Laut Bloomberg ist eine Übernahme durch den iPhone-Konzern allerdings eher unwahrscheinlich.

