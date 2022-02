Home iCloud / Services Wird Amazon Prime auch in Deutschland teurer?

Was haben Apple und Amazon gemeinsam? Beide Unternehmen zählen zweifelsohne zu den absoluten Gewinnern der Corona-Pandemie und können sich auf sprudelnde Umsätze verlassen. Doch in den USA dreht der Versandhändler an der Preisschraube für seine Prime-Mitgliedschaft.

Amazon Prime wird teurer

Es ist schon bemerkenswert, wenn die Quartalszahlen nicht die eigentliche Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Vielmehr wird aktuell die Preiserhöhung diskutiert. In den USA wird Prime als Jahresmitgliedschaft von 119 US-Dollar auf 139 US-Dollar erhöht. Wer monatlich bezahlen will, muss nun statt 13 US-Dollar insgesamt 15 US-Dollar auf den Tisch legen. Auch für Studenten wird es teurer, die werden mit 69 US-Dollar zur Kasse gebeten. Dies berichtet Engagdet. Die neuen Preise gelten für alle Neukunden ab dem 18. Februar 2022, doch Bestandskunden bekommen nur eine kurze Gnadenfrist – ab dem 25. März 2022 müssen auch sie die neuen Konditionen berappen.

Höhere Löhne und gestiegene Transportkosten

Interessant ist die Begründung für die Preiserhöhung: Laut Amazon sollen damit gestiegene Löhne und höhere Transportkosten aufgefangen werden. 2021 verdiente Amazon aber fast 34 Mrd. US-Dollar, wobei hier gestiegene Löhne und Kosten für den Transport schon ein relevanter Faktor waren. Vielmehr scheint es so, dass Amazon seine gestiegenen Investitionskosten auffangen will. Die Übernahme des Filmstudios MGM kostet knapp 8,4 Mrd. US-Dollar und dann ist da noch die Serie „Lord of the Rings“: Laut verschiedenen Brancheninsidern verschlingt die Produktion allein der ersten Staffel knapp 465 Millionen US-Dollar.

Mittelfristig dürften auch hier die Preise steigen

Amazon Prime ist nicht der einzige Service, der seine Preise in den USA erhöht. Auch Netflix bittet künftig stärker zur Kasse, Apfelpage berichtete. Nun könnte man argumentieren, dass wir nicht die USA sind. Das stimmt auch, zumindest geografisch. Doch die Erfahrung lehrt uns, dass diese Preiserhöhungen recht schnell auch hierzulande eingeführt werden.

