OLED-MacBook: 2024 soll es los gehen

Die Spekulationen um ein OLED-MacBook wollen nicht verstummen: Irgendwann wird ein MacBook mit OLEDs auf den Markt kommen, da sind sich viele Experten relativ sicher. Ein möglicher Zeitrahmen wäre 2024.

Apple setzt derzeit im iPhone auf breiter Front auf OLED-Displays. Erstmals kam diese Displaytechnik im iPhone X zum Einsatz. Doch auch über OLEDs in iPads und sogar Macs wurde immer wieder spekuliert, wie wir zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten. Ein OLED-MacBook liegt noch ein wenig in der Zukunft, wird aber kommen, ist sich der Analyst Ross Young sicher, der für DSCC die Displaybranche im Auge behält.

Er geht davon aus, dass Apple im Jahr 2024 ein erstes MacBook mit OLEDs auf den Markt bringen wird, wie er zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Haltbarere und langlebigere Displays

Apple werde zunächst OLEDs für seine 12,9 Zoll- und 11 Zoll-iPads nutzen, so Young. Ab 2024 dann solle auch ein 13,3 Zoll-MacBook mit OLEDs erscheinen.

Die dabei verwendete Tandembauweise soll für langlebigere Displays sorgen, die zudem auch mit einer höheren Helligkeit punkten sollen. Im weiteren wird Apple wohl auch bei diesen OLEDs auf eine variable Bildwiederholrate setzen, wie es aktuell bei den Mini-LED-Displays in MacBook Pro 2021 und iPad Pro 12,9 Zoll der Fall ist.

Das erste OLED-MacBook dürfte ein MacBook Air sein, so Young. Es wäre aber auch eine Vermarktung als MacBook ohne Namenszusatz möglich. Während seine Kenntnisse der Lieferkette und zu erwartenden Produktneuheiten unbestritten sind, hatte Young allerdings mit seinen Einblicken in Vermarktungsansätze Apples in der Vergangenheit weniger Glück.

