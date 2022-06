Home iPad OLED-iPad in Sicht: Erste Geräte schon nächstes Jahr?

Apple wird wohl früher oder später iPads und auch Macs mit einem OLED-Bildschirm auf den Markt bringen. Neue Einschätzungen deuten auf erste Geräte bereits im kommenden Jahr hin. Später dann wird Apple die Panels wohl vorwiegend von Samsung beziehen.

Apple arbeitet offenbar weiter an der Einführung erster iPads mit OLED-Display, entsprechende Prognosen gab es im letzten halben Jahr vermehrt, wie wir immer wieder in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Nun sind neue Einschätzungen zu einer OLED-iPad-Reihe aufgetaucht. Südkoreanische Medien berichten, Samsung Display bereite sich darauf vor, Panels der Generation 8.5 an Apple zu liefern.

Die zugrundeliegenden Substrate sind größer und eignen sich daher besser für die Fertigung großer Panels für Tablets oder PCs. Die neue Fertigung soll 15.000 Substrate pro Monat ausstoßen können, aus denen sich dann wiederum eine Vielzahl an Panels gewinnen lässt. Sollte die Nachfrage dies rechtfertigen, hätte Samsung die Möglichkeit, durch zusätzliche Investitionen die Kapazität zu verdoppeln.

Erste OLED-iPads schon kommendes Jahr?

Während der Start der Fertigung dieser Panels, die heller und langlebiger sein werden, als derzeit genutzte Bildschirme im iPad, für das Jahr 2024 angepeilt wird, könnten bereits kommendes Jahr erste iPads mit OLEDs von Apple in den Handel gebracht werden. Hier könnte Apple allerdings auf weniger weit entwickelte Panels etwa von LG Display zurückgreifen. Diese sollen in einem 11-Zoll- und einem 12,9 Zoll-iPad zum Einsatz kommen.

Ob dann ab Mitte des Jahrzehnts, wie verschiedentlich vermutet, auch die MacBooks langsam auf OLED umgestellt werden, muss noch abgewartet werden.

