Home Featured Nothing stellt den Ear(2) vor

Nothing stellt den Ear(2) vor

Der Markt an In-Ear-Kopfhörern hat sich dramatisch gewandelt und Apple hat deutlich mehr Konkurrenz als noch 2016 bei der Vorstellung der ersten AirPods. Dazu zählt auch das Start-up Nothing, dessen erster In-Ear zu überzeugen wusste. Nun präsentierte das Unternehmen die zweite Generation.

Verbesserungen beim Sound und ANC

Wie bereits im Vorfeld vermutet, hat sich Nothing bei dem Ear(2) auf die Verbesserungen beim Sound und dem ANCX konzentriert. Es kommen immer noch 11,6 mm große Treiber zum Einsatz, die jedoch mittels Bluetooth 5.3 High-Res-Audio mit 24-bit unterstützen. Der Equalizer lässt sich nun individualisieren. Neu ist auch der Hörtest, den Nothing für das Anlegen eines individuellen Hörprofils nutzt.

Das ANC lässt sich nun ebenfalls personalisieren und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Neu ist auch ein adaptiver Modus, der das ANC anhand der Außengeräusche automatisch einregelt. Dafür steht die Nothing-X-App in den jweiligen App-Stores für iOS und Android zur Verfügung. Das neue ANC kann nun Geräusche um bis zu 40 dB reduzieren. Dafür kommen wieder drei Mikrofone pro In-Ear zum Einsatz, die beim Telefonieren mithilfe der überarbeiteten ClearVoice-Technologie noch bessere Gesprächsqualität bieten sollen. Einen weiteren Kritikpunkt der ersten Generation merzt Nothing nun mit der Dual-Konnektivität aus.

Akkulaufzeit verbessert

Optisch präsentieren sich die Ear(2) nahezu unverändert, das Case ist jedoch etwas kompakter geworden. Das ist umso bemerkenswerter, weil die Akkulaufzeit verbessert wurde. Nothing gibt nun 8 Stunden bzw. bis zu 36 Stunden mit voll aufgeladenem Ladecase an.

Fast Charging ist ebenfalls möglich, 10 Minuten Laden sollen bis zu 8 Stunden reines Musikhören ermöglichen. Das Ladecase ist nun offiziell QI-zertifiziert und wird mit maximal 2.5 Watt geladen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Ear(2) kostet 149,00 Euro und liegt auf dem gleichen Preisniveau wie sein Vorgänger nach dessen Preiserhöhung, Apfelpage berichtete. Der Kopfhörer kann in der Farbe Weiß (mit transparentem Case) kann ab sofort auf der Webseite des Herstellers bestellt werden, die ersten Vorbesteller werden ab dem 24. März 2023 beliefert. Die Touchsteuerung wurde hingegen zugunsten einer Drucksteuerung ersetzt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!