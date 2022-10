Home Hardware Nothing kündigt satte Preiserhöhung für den ear(1) ab kommender Woche an

Nothing kündigt satte Preiserhöhung für den ear(1) ab kommender Woche an

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Oktober 2022 um 13:54 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

War Apple mit seinen AirPods Pro 2019 noch allein auf weiter Flur, was komplett kabellose In-Ears mit ANC angeht, kann man auch hier mittlerweile aus einer Vielzahl an Modellen und Herstellern auswählen. Um hier aufzufallen, muss man sich als Hersteller etwas einfallen lassen. Nothing entschied sich für ein cooles Design und einen günstigen Preis. Doch dieser ist ab der kommenden Woche wohl Geschichte.

Nothing kündigt Preiserhöhung um 50% an

Die Rede ist natürlich vom ear(1), dem ersten Produkt des Start-ups Nothing. Dieses wurde bekanntlich von Carl Pei gegründet, nachdem er OnePlus verlassen hatte. Anstatt eines Smartphones entschied sich das Unternehmen, den Markt mit einem In-Ear zu betreten. Der ear(1) wusste zu gefallen, was nicht nur am leicht durchsichtigen Design lag. Sound und ANC waren für den Preis absolut in Ordnung und sorgten so für ein rundes Gesamtpaket, Apfelpage berichtete. Für 99 Euro konnte man wenig falsch machen, doch ab kommender Woche müssen Interessenten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Carl Pei kündigte via twitter an, dass Kunden demnächst einen Preisaufschlag von 50% hinnehmen müssen:

On October 26, we’ll be raising the prices for Ear (1) to $149 due to an increase in costs. pic.twitter.com/jJDlaXzzJ6

In einer der Antworten versucht Pei, die Entscheidung zu rechtfertigen. Unter anderem sei die massiv gestiegene Anzahl an Ingenieuren dafür verantwortlich, innerhalb von 12 Monaten stieg die Anzahl von drei auf 185. Außerdem habe der Kopfhörer innerhalb von 12 Monaten 15 Firmwareupdates bekommen.

Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt

Die Preiserhöhung greift ab dem 26. Oktober 2022, das ist in der kommenden Woche. Dann wird der Kopfhörer 149 US-Dollar kosten, mit Sicherheit gilt dies auch für den Europreis. Das Datum ist jedoch nicht zufällig ausgewählt, an diesem Tag wird Nothing seinen neuen Kopfhörer vorstellen. Dieser hört auf den Namen Nothing ear(stick) und soll ohne ANC auskommen müssen. Diesen kann der Hersteller natürlich nicht für 89 Euro anbieten. Es scheint ganz so, als soll die Preiserhöhung für den ear(1) Platz in der Preisrange schaffen. Für 149 Euro tun wir uns schwer, den In-Ear uneingeschränkt zu empfehlen. Wer den im Auge hat, sollte jetzt noch zuschlagen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!