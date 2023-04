Home Deals Nothing ear(2) nun auch bei Amazon erhältlich

Nothing ear(2) nun auch bei Amazon erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. April 2023 um 20:32 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Kaum ein Unternehmen hat in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit erzeugt, wie das Start-up Nothing von Carl Pei. Vor etwas mehr als zwei Wochen launchte das Unternehmen die Nothing ear(2). Die sind nun auch bei Amazon erhältlich.

Die Nothing ear(2) sind die Nachfolger des ear(1) und somit wieder ein In-Ear mit ANC. Eigenen Angaben zufolge hat Nothing das Design nur minimal geändert und sich stattdessen auf die inneren Werte konzentriert. Der 11,6mm-Treiber soll mittels verbesserter Firmware und einem etwas größeren Gehäuse einen satteren Sound ermöglichen. Die Implementierung von Bluetooth 5.o mit LHDC ermöglicht High-Res-Audio mit 24-bit. Das ANC lässt sich ebenso wie der Sound personalisieren. Der Kopfhörer ist ab sofort auch bei Amazon zum Preis von 149,00 Euro verfügbar

Erster Eindruck

Wir haben uns die Mühe gemacht, die ear(2) gleich bei Marktstart zu ordern. Der erste Eindruck ist vielversprechend. Die optische Überarbeitung ist gelungen, das Case sogar etwas kleiner geworden. Der Sound beeindruckt beim ersten Probehören: Klar, dynamisch und sehr präzise. Auch das ANC macht beim ersten Hören einen verbesserten Eindruck. Genaueres können wir aber erst in einigen Wochen im Produktcheck sagen, doch schon jetzt ist der Ear(2) eine klare Empfehlung.

