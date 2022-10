Home Hardware Nothing ear(stick) vorgestellt: Langläufer mit Abstrichen

Nothing ear(stick) vorgestellt: Langläufer mit Abstrichen

Kopfhörer gibt es wie Sand am Meer, allein bei uns sind in den letzten Wochen fünf verschiedene Modelle eingetrudelt. Um aufzufallen, muss man sich als Hersteller etwas einfallen lassen und damit kommen wir zu Nothing. Denn ihr neues Modell ear(Stick) wurde gestern vorgestellt und fällt definitiv auf. Wir haben die Details.

Der Nothing ear(Stick)

Der Nothing ear(stick) stellt nach dem ear(1), hier von uns geprüft und dem Nothing phone (1) das dritte Produkt des Start-ups da. Hierbei handelt es wieder sich um einen In-Ear-Kopfhörer, der jedoch auf ANC verzichten muss. Damit ist auch klar, dass der Kopfhörer ein semi-intra-Modell ist. Trotzdem sollen Außengeräusche um bis zu 31 dB reduziert werden, was sich vor allem in Kombination mit den drei Mikrofonen bei der Gesprächsqualität bemerkbar machen soll. Für den Sound verwendet man 12,6 mm Treiber aus eigener Entwicklung, Teenage Engineering scheint hier ausgedient zu haben. Das Gewicht der Kopfhörer liegt bei 4,4 Gramm, die Akkulaufzeit soll bis zu 7 Stunden betragen bzw. 3 Stunden Gesprächszeit ermöglichen. Fast Charging ist natürlich vorhanden, 10 Minuten sollen weitere 2 Stunden Spielzeit ermöglichen.

Kommen wir zum Case, denn das ist sehr auffällig. Es handelt sich um ein zylindrisches Case, welches einem Lippenstift nachempfunden wurde. Ein simpler Drehmechanismus ermöglicht den Zugriff auf die Kopfhörer. Aufgeladen wird mittels USB-C, drahtloses Laden scheint nicht dabei zu sein. Nothing liefert eine neue App aus, mit dessen Hilfe sich unter anderem ein neuer Equalizer einstellen lässt. Die ist für Android und iOS verfügbar. Der Hersteller betonte bei der Vorstellung des Nothing ear(1), dass man ein eigenes Öko-System integrieren will und der neue ear(stick) gibt einen Ausblick darauf. Koppelt man diese mit dem Nothing phone (1), lassen sich im eigens gestalteten Kontrollzentrum den phone (1) direkt auf die Einstellungen des Kopfhörers zugreifen.

Was noch wichtig ist, auf eine Touchsteuerung verzichtet der ear(stick). Stattdessen kommen Drucksensoren zum Einsatz, die sich in der App oder in den Einstellungen des Nothing phone (1) entsprechend konfigurieren lassen.

Preise und Verfügbarkeit

Erst in der vorherigen Woche erhöhte der Hersteller den Preis für den Nothing ear(1), Apfelpage berichtete. Wie vermutet, geschah dies, um Platz in der Preisrange zu schaffen. Der neue ear(stick) kostet 119,00 Euro, was wir als sportlich erachten. Nur noch mal zur Erinnerung, der neue In-Ear hat kein ANC. Bestellungen nimmt der Hersteller ab sofort über die Webseite entgegen, Besitzer des Nothing phone (1) oder des ear(1) bekommen ein Cashback in Höhe von 10%. Die ersten Bestellungen werden ab dem 04. November 2022 ausgeliefert. Außerdem gab man bekannt, noch in diesem Jahr in London seinen Flaggschiff-Store zu eröffnen.

