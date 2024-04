Home Apps NordVPN: Datendienst „Saily“ lässt sich ab sofort buchen

NordVPN: Datendienst „Saily“ lässt sich ab sofort buchen

Anfang des Jahres gab NordVPN bekannt, einen Datenservice für iPhone und iPad anbieten zu wollen. Dieser hört auf den Namen „Saily“ und wurde nun vom dem VPN-Dienst ausgerollt.

Service „Saily“ lässt sich ab sofort buchen

NordVPN ist einer der größten Anbieter für VPN-Netzwerke und schaut, wie man sein Portfolio erweiterten kann. Da ist es naheliegend, in das Geschäft mit der eSIM einzusteigen, braucht man dafür nur Software. Saily soll weltweit verfügbar sein und es ermöglichen, in einem der 150 unterstützten Ländern schnell und unkompliziert eine mobile Datenverbindung buchen zu können. Die von Nord Security entwickelte Saily-App steht ab sofort zum Download im App Store bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Saily bietet verschiedene Pakete an, die von kurzen Wochenpaketen bis hin zu Monatspaketen mit einem Datenvolumen von bis zu 20 Gigabyte reichen. Diese sind in mehr als 150 Ländern verfügbar. Die Preise für die jeweiligen Datenpakete sind lokal angepasst. SO kosten 10 GB in Deutschland beispielsweise 20,99 US-Dollar, was umgerechnet knapp 19,99 Euro entsprechen dürfte. Wichtig ist, dass die ausgewählten Tarife noch vor der Ankunft im Zielland gebucht und konfiguriert werden müssen, dafür die erste Einrichtung eine vorhandene Internetverbindung benötigt wird. Das Angebot zielt klar auf den Komfort, preislich dürfte eine SIM-Karte vor Ort vielleicht attraktiver sein.

