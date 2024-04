Home Sonstiges Noch kleinere Chips: TSMC-Planungen neuer Halbleiter auf Kurs

TSMC kommt bei der Entwicklung und Vorbereitung der nächsten Generation noch kleinerer Chips offenbar planmäßig und wunschgemäß voran. Der größte Halbleiterfertiger der Welt beginnt dieses Jahr mit ersten Testproduktionen der nächst kleineren Strukturbreite. Apple wird erste Geräte mit Chips aus dem neuen Prozess aber frühestens Ende nächsten Jahres erhalten.

TSMC liegt offenbar auf Kurs bei der Planung der nächsten Chipgeneration. Derzeit werden die kleinsten Chips von TSMC in einem 3nm-Verfahren gefertigt. Dessen Nachfolger ist ein 2nm-Chip, es ist wichtig zu wissen, dass diese Angaben schon längst nicht mehr identisch mit der Strukturbreite in Nanometern sind, auf die die Bezeichnungen hinzudeuten scheinen. Tatsächlich folgen sie heute aber nur noch der inneren Logik der Fertiger und fallen größer aus als die Namen suggerieren, werden indes dennoch immer kleiner.

Nach 2nm wird es noch kleiner

Der 2nm-Prozess von TSMC liegt offenbar im Zeitplan. Im Laufe des Jahres wird TSMC die erste kleinere Testfertigung aufnehmen, berichtet heute die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Die Fertigung in industriellem Umfang soll allerdings erst im zweiten Quartal 2025 hochlaufen.

Perspektivisch soll auch in den USA im 2nm-Prozess bei TSMC gefertigt werden, wie wir heute zuvor berichtet hatten..

Erster Kunde des neuen Prozesses dürfte wieder Apple werden, das iPhone 17 Pro wird wohl den neuen 2nm-Chip erhalten, es erscheint im Herbst 2025. Doch damit ist die Geschichte der Verkleinerung noch nicht am Ende.

Nach 2nm folgen 1,4nm-Chips, die bei TSMC ebenfalls bereits geplant werden. Ein neuer Prozess, den TSMC A14 nennt, soll auf 2nm folgen. Dieser A14-Chip, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen A14 von Apple von vor einigen Jahren, wird allerdings erst ab 2027 in Taiwan in die Produktion gehen, so der derzeitige Stand der Planung. Davor folgt noch, wie in den Jahren zuvor auch, eine überarbeitete und verbesserte Version des derzeit kommenden 2n-Prozesses.

