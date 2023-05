Home iPhone Noch größer: Pro-iPhones bald bei sieben Zoll?

Genug über das iPhone 15: Weniger als ein halbes Jahr vor dessen Erscheinen wird es Zeit, über das übernächste iPhone zu spekulieren. Ein Branchenanalyst hat hierzu einige aktuelle Ausblicke vorgelegt. Danach werden die Geräte noch größer.

Um es gleich zu sagen: Dieser Artikel ist nichts für Menschen, die wolkigen Spekulationen nichts abgewinnen können, diese holen sich jetzt am besten erstmal einen Kaffee und schauen später wieder herein. Alle anderen wird es vielleicht interessieren, was Ross Young über das iPhone 16 Pro zu sagen hat.

Der Analyst arbeitet für das Marktforschungsunternehmen DSCC und wird auf der Branchenveranstaltung Display Week sprechen, die am 23. Mai in Los Angeles stattfinden wird. Bei dieser Gelegenheit wird er sich auch zum iPhone 16 Pro äußern, wie schon vorab bekannt wurde.

Die neuen Displays werden größer

Denn Apple wird die Bildschirmgröße weiter anheben, so Young. Das iPhone 16 Pro soll einen 6,3 Zoll-Bildschirm besitzen, das iPhone 16 Pro Max gar einen Bildschirm mit einer Diagonale von 6,9 Zoll.

Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro / Pro Max kommt auf 6,1 respektive 6,7 Zoll. Diese Größen werden sich auch im kommenden iPhone 15 Pro wohl nicht ändern.

Klar ist auch: Bei so großen Telefonen stellt sich mehr und mehr die Frage nach einem iPhone Fold, doch Apple hat in dieser Richtung noch keine konkreten Pläne, ganz anders als Google. Wie das Pixel Fold aussieht, dazu lest ihr hier mehr. Ob Apple in den kommenden Jahren in dieser Hinsicht noch aktiv werden wird, steht dahin.

