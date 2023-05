Home Featured Ist dies das Google Pixel Fold?

Ist dies das Google Pixel Fold?

Vor rund vier Jahren herrschte bei Smartphones ein Hype, faltbare Geräte galten nämlich als das nächste große Ding. Wenngleich Samsung hier beharrlich bei der Stange geblieben ist, warten wir immer noch auf den vollumfänglichen Durchbruch. Vielleicht klappt dies ja mit dem Falter aus dem Hause Google. Der zeigt sich nun auf vermeintlich geleakten Werbebildern

Wohl offizielles Werbematerial vorab publik geworden

Google soll seit geraumer Zeit an einem faltbaren Smartphone arbeiten und könnte dies in der nächsten Woche vorstellen. Dann findet die Google I/O 2023 statt, bei dem neben Android 14 auch neue Hardware präsentiert werden soll. Und dabei scheint das Unternehmen aus Mountain View auf ein faltbares Smartphone zu setzen. Die nun aufgetauchten Bilder sehen verdächtig nach Pressematerial aus und passen zum Zeitraum. Die Bilder wurden übrigens via Evan Blass auf seinemtwitter-Account geteilt, sind allerdings seinen Superfollowern vorenthalten.

Dabei handelt es sich angeblich um Renderings, die von Google für das Marketing erstellt wurden. Diese zeigen ein Gerät, das im ausgeklappten Zustand keine sichtbare Falte in der Mitte aufweist; das dürfte jedoch eine idealisierte Darstellung sein und in der Realität anders aussehen. Das innen liegende Bildschirm weist eine Gesamtdiagonale von 7,6″ auf, das äußere Panel kommt auf 5,8 Zoll. Im zusammengefalteten Zustand misst das Gerät 139,7 x 79,5 x 12,1 Millimeter, auseinandergeklappt sind es 139,7 x 158,7 x 5,2 Millimeter

Galaxy Z Fold 4 als Vorbild

Ähnlich wie beim regulären Smartphone hat sich auch bei den faltbaren eine Form bisher durchgesetzt, beide Seiten werden nach links und rechts aufgeklappt. Dementsprechend kann nicht geleugnet werden, dass das Pixel Fold eine frappierende Ähnlichkeit zum Galaxy Z Fold 4 aufweist.

Hauseigener Chip kommt zum Einsatz

Bei der Hardware gibt es zumindest in Bezug auf den Chip laut Evan Blass keine Überraschung: Google soll sein Fold mit dem aktuellen Tensor 2 mitsamt Titan-M2-Sicherheitschip ausstatten, flankiert von 12 GB RAM. Als Speicher stehen wahlweise 256 GB bzw. 512 GB zur Verfügung. Verbaut sind drei Hauptkameras wie im Pixel 7 Pro, die unterscheiden sich aber in den technischen Spezifikationen: Weitwinkel mit 48 Megapixeln, Ultra-Weitwinkel mit 10,8 Megapixeln und Tele mit ebenfalls 10,8 Megapixeln.

Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 8 Megapixeln. Der Akku mit einer Kapazität von 4.821 mAh soll für eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden sorgen.Das Pixel Fold soll Blass zufolge 283 Gramm auf die Waage bringen und ist wasserfest gemäß IPX8. Als Startpreis werden 1700 US-Dollar genannt, spannend wird der Umrechungskurs von Google sein. Beim Pixel 7 und 7 Pro verzichtete der Suchmaschinengigant auf einen Währungsaufschlag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!