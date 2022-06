Home Apple Neues MacBook Air (2022) ist da: Das kann es

Neues MacBook Air (2022) ist da: Das kann es

Heute hat Apple den neuen M2-Chip vorgestellt. Es war abzusehen, dass nach einer Prozessor-Neuvorstellung auch neue Macs kommen – das MacBook Air, Apples meistverkaufter Laptop, macht den Anfang.

Neues Design durch und durch

Das MacBook Air 2022 kommt in einem völlig neuen Design, das an eine Mischung aus dem M1-iMac und dem höherpreisigen MacBook Pro erinnert. Insgesamt kann es in vier Farben bestellt werden: Neben Spacegrau und Silber gibt es ein leicht überarbeitetes Gold sowie ein bisher unbekanntes Dunkelblau.

Als Anschlüsse kommen zwei Thunderbolt-Ports, der neue MagSafe-Ladeanschluss sowie ein Kopfhörer-Adapter zum Einsatz. Im Vergleich zum M1-Air sinkt das Volumen des neuen Notebooks um 20 Prozent: Es ist 11,3 mm dünn und wiegt knapp 1,23 kg. Die Bildschirmdiagonale liegt bei 13,6″ und die Helligkeit beträgt nun 500 Nits, was 25 Prozent heller ist als das MacBook Air mit M1-Chip.

Auch die Webcam wurde überarbeitet und kommt – endlich! – mit der Mindestanforderung von 1080p. Die neuen 4-Wege-Lautsprecher mit Spatial Audio sollen viel volleren Sound liefern, die drei integrierten Mikrofone bessere Aufnahmen.

Performance überzeugt in der Theorie

Der neue M2-Chip soll erheblich mehr Performance bei gleichem oder sogar weniger Energieverbrauch liefern. So soll Videobearbeitung knapp 40 Prozent schneller sein als beim MacBook Air mit M1. Der Akku soll dabei nach wie vor gleich lange halten, 18 Stunden Video-Playback. Braucht man wieder Akku, greift man zum neuen Laderadapter, der mit zwei USB-C-Anschlüssen kommt – hoffentlich auch in Deutschland. Mit Fast-Charge soll das MacBook Air 2022 50 Prozent Akkuladung in nur 30 Minuten erhalten.

Das MacBook Air (2022) mit M2-Chip startet bei 1299 US-Dollar. Der Euro-Preis wird später bekannt werden.

-----

