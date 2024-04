Home Daybreak Apple Neues iPad Air mit Mini-LED-Display? | Apple vs. Samsung | Apple zahlt bald mehr für die eigenen Chips – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das kommende iPad Air soll ein verbessertes Display erhalten. Derweil sieht sich Apple mit rückläufigen iPhone-Verkäufen konfrontiert. Außerdem sollen die neuen Chips aus den USA das Unternehmen mehr kosten als jene, die in Asien hergestellt werden. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Neues iPad Air mit Mini-LED-Display?

Momentan kommen Mini-LED-Displays nur im iPad Pro und den neueren Modellen des MacBook Pro zum Einsatz. Dies soll sich allerdings noch in diesem Jahr ändern, denn das diesjährige iPad Air soll mit der gleichen Technologie ausgestattet werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Apple vs. Samsung

Der einst unangefochtene Smartphone-Hersteller namens Apple musste diese Woche einen Rückschlag hinnehmen, denn im ersten Quartal dieses Jahres sanken die weltweiten iPhone-Verkäufe um 9,6 Prozent. Parallel dazu hat Samsung den Spitzenplatz bei den Smartphone-Verkäufen zurückerobert. Alles Weitere dazu findet ihr in unserer aktuellen Kolumne.

Apple zahlt bald mehr für die eigenen Chips

Die unternehmenseigenen Prozessoren, die in naher Zukunft in den USA gefertigt werden sollen, werden wohl deutlich mehr kosten als jene Komponenten, die Apple in der Vergangenheit aus Asien bezogen hat. Mehr über die Gründe erfahrt ihr hier.

Apple macht Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen

Der Konzern hat es geschafft, binnen eines Jahres die Produktion seiner Produkte nachhaltiger zu gestalten. Mehr dazu hier.

